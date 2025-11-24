Динамо нацелилось на трансфер вратаря из клуба УПЛ
Внимание столичного гранда привлекает Александр Сапутин
Украинский голкипер луганской «Зари» Александр Сапутин привлекает внимание киевского «Динамо». Об этом сообщает Динамомания.
По информации источника, столичный гранд заинтересован в подписании 23-летнего футболиста.
Александр Сапутин является воспитанником «Зари», в которой и дебютировал во взрослом футболе в 2023 году. В текущем сезоне на счет вратаря десять матчей на клубном уровне, из которых четыре стали сухими, пропустил восемь голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что состоялась встреча Шовковского и Суркиса.
