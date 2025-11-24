Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо нацелилось на трансфер вратаря из клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 18:39
1

Динамо нацелилось на трансфер вратаря из клуба УПЛ

Внимание столичного гранда привлекает Александр Сапутин

Динамо нацелилось на трансфер вратаря из клуба УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сапутин

Украинский голкипер луганской «Зари» Александр Сапутин привлекает внимание киевского «Динамо». Об этом сообщает Динамомания.

По информации источника, столичный гранд заинтересован в подписании 23-летнего футболиста.

Александр Сапутин является воспитанником «Зари», в которой и дебютировал во взрослом футболе в 2023 году. В текущем сезоне на счет вратаря десять матчей на клубном уровне, из которых четыре стали сухими, пропустил восемь голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что состоялась встреча Шовковского и Суркиса.

трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев Заря Луганск Александр Сапутин
Даниил Кирияка Источник: Динамомания
Комментарии 1
