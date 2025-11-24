Динамо нацелилось на трансфер вратаря из клуба УПЛ

Украинский голкипер луганской «Зари» Александр Сапутин привлекает внимание киевского «Динамо». Об этом сообщает Динамомания.

По информации источника, столичный гранд заинтересован в подписании 23-летнего футболиста.

Александр Сапутин является воспитанником «Зари», в которой и дебютировал во взрослом футболе в 2023 году. В текущем сезоне на счет вратаря десять матчей на клубном уровне, из которых четыре стали сухими, пропустил восемь голов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что состоялась встреча Шовковского и Суркиса.