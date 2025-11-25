Пеп ГВАРДИОЛА: «Я понимаю, что начинаю стареть»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера»:

«Мы прошли половину этапа и провели 4 невероятно хороших матча. Даже в игре против «Монако» (2:2) мы показали великолепную игру. Теперь впереди 4 последних матча: 2 дома и 2 на выезде. Нас ждет чрезвычайно важная игра против третьей команды в таблице Бундеслиги.

Я осознаю, что старею. Каждый уик-энд – это новая веха, и это очень хорошо. Это означает, что мы были там каждый сезон. Это огромные соревнования, такие приятные, такие особенные для игроков, тренеров, для всех. Испытывать себя против лучших команд Европы – это замечательный опыт».

Матч «Манчестер Сити» – «Байер» состоится 25 ноября в 22:00 по киевскому времени.