Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Я понимаю, что начинаю стареть»
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 19:22 |
Главный тренер «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от игры с «Байером»

УЕФА. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера»:

«Мы прошли половину этапа и провели 4 невероятно хороших матча. Даже в игре против «Монако» (2:2) мы показали великолепную игру. Теперь впереди 4 последних матча: 2 дома и 2 на выезде. Нас ждет чрезвычайно важная игра против третьей команды в таблице Бундеслиги.

Я осознаю, что старею. Каждый уик-энд – это новая веха, и это очень хорошо. Это означает, что мы были там каждый сезон. Это огромные соревнования, такие приятные, такие особенные для игроков, тренеров, для всех. Испытывать себя против лучших команд Европы – это замечательный опыт».

Матч «Манчестер Сити» – «Байер» состоится 25 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Байер Манчестер Сити Лига чемпионов Пеп Гвардиола пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
