Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Малиновский догнал Воронина, Миколенко обошел Заварова
Англия
25 ноября 2025, 11:13
Украинские футболисты сыграли очередные матчи в топ-5 чемпионатах

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Завершился очередной тур в пяти топовых европейских чемпионатах, по итогам которого произошли изменения в рейтинге матчей украинских футболистов в сильнейших лигах континента.

Матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором «Дженоа» на выезде сыграл вничью с «Кальяри» со счетом 3:3, стал для Руслана Малиновского 182-м в топ-5 чемпионатах.

Украинский полузащитник теперь имеет в активе 115 матчей за «Аталанту», 47 – за «Дженоа», 20 – за «Марсель». 182 игры Малиновского – это повторение достижения Андрея Воронина (также 182), который ранее выступал в Бундеслиге и АПЛ.

Только Андрей Шевченко опережает полузащитника «Дженоа» и имеет больше сыгранных матчей в пятерке европейских чемпионатов – 274 за «Милан» и «Челси».

Также в рейтинге украинских игроков в сильнейших лигах произошло изменение на шестом месте, которое теперь единолично занимает Виталий Миколенко.

Украинец сыграл за «Эвертон» в выездном победном матче 12-го тура против «Манчестер Юнайтед» (1:0), который стал 119-м для него в АПЛ. Теперь Миколенко на один матч опережает Александра Заварова, сыгравшего 118 поединков за «Нанси» и «Ювентус».

Украинские футболисты, сыгравшие 100+ матчей в топ-5 чемпионатах

  • 274 – Андрей Шевченко (226 – Милан, 48 – Челси)
  • 182 – Андрей Воронин (92 – Байер, 27 – Ливерпуль, 27 – Герта, 19 – Кельн, 10 – Фортуна, 7 – Боруссия Менхенгладбах)
  • 182 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 47 – Дженоа, 20 – Марсель)
  • 148 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 3 – Ноттингем Форест)
  • 138 – Виктор Скрипник (138 – Вердер)
  • 119 – Виталий Миколенко (119 – Эвертон)
  • 118 – Александр Заваров (60 – Ювентус, 58 – Нанси)
По теме:
Коуч Эвертона странно отреагировал на дикое удаление Гуйе в матче с МЮ
ФОТО. В компании Грилиша. Как Миколенко праздновал безумную победу над МЮ
Исак отметился уникальным антирекордом в АПЛ
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
