Малиновский догнал Воронина, Миколенко обошел Заварова

Завершился очередной тур в пяти топовых европейских чемпионатах, по итогам которого произошли изменения в рейтинге матчей украинских футболистов в сильнейших лигах континента.

Матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором «Дженоа» на выезде сыграл вничью с «Кальяри» со счетом 3:3, стал для Руслана Малиновского 182-м в топ-5 чемпионатах.

Украинский полузащитник теперь имеет в активе 115 матчей за «Аталанту», 47 – за «Дженоа», 20 – за «Марсель». 182 игры Малиновского – это повторение достижения Андрея Воронина (также 182), который ранее выступал в Бундеслиге и АПЛ.

Только Андрей Шевченко опережает полузащитника «Дженоа» и имеет больше сыгранных матчей в пятерке европейских чемпионатов – 274 за «Милан» и «Челси».

Также в рейтинге украинских игроков в сильнейших лигах произошло изменение на шестом месте, которое теперь единолично занимает Виталий Миколенко.

Украинец сыграл за «Эвертон» в выездном победном матче 12-го тура против «Манчестер Юнайтед» (1:0), который стал 119-м для него в АПЛ. Теперь Миколенко на один матч опережает Александра Заварова, сыгравшего 118 поединков за «Нанси» и «Ювентус».

Украинские футболисты, сыгравшие 100+ матчей в топ-5 чемпионатах