Малиновский догнал Воронина, Миколенко обошел Заварова
Украинские футболисты сыграли очередные матчи в топ-5 чемпионатах
Завершился очередной тур в пяти топовых европейских чемпионатах, по итогам которого произошли изменения в рейтинге матчей украинских футболистов в сильнейших лигах континента.
Матч 12-го тура итальянской Серии А, в котором «Дженоа» на выезде сыграл вничью с «Кальяри» со счетом 3:3, стал для Руслана Малиновского 182-м в топ-5 чемпионатах.
Украинский полузащитник теперь имеет в активе 115 матчей за «Аталанту», 47 – за «Дженоа», 20 – за «Марсель». 182 игры Малиновского – это повторение достижения Андрея Воронина (также 182), который ранее выступал в Бундеслиге и АПЛ.
Только Андрей Шевченко опережает полузащитника «Дженоа» и имеет больше сыгранных матчей в пятерке европейских чемпионатов – 274 за «Милан» и «Челси».
Также в рейтинге украинских игроков в сильнейших лигах произошло изменение на шестом месте, которое теперь единолично занимает Виталий Миколенко.
Украинец сыграл за «Эвертон» в выездном победном матче 12-го тура против «Манчестер Юнайтед» (1:0), который стал 119-м для него в АПЛ. Теперь Миколенко на один матч опережает Александра Заварова, сыгравшего 118 поединков за «Нанси» и «Ювентус».
Украинские футболисты, сыгравшие 100+ матчей в топ-5 чемпионатах
- 274 – Андрей Шевченко (226 – Милан, 48 – Челси)
- 182 – Андрей Воронин (92 – Байер, 27 – Ливерпуль, 27 – Герта, 19 – Кельн, 10 – Фортуна, 7 – Боруссия Менхенгладбах)
- 182 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 47 – Дженоа, 20 – Марсель)
- 148 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 3 – Ноттингем Форест)
- 138 – Виктор Скрипник (138 – Вердер)
- 119 – Виталий Миколенко (119 – Эвертон)
- 118 – Александр Заваров (60 – Ювентус, 58 – Нанси)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент клуба хочет усилить тренерский штаб, но не увольнять Шовковского
Легендарный коуч оставил бы футболистов наедине, чтобы они поговорили между собой