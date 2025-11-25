Энцо МАРЕСКА: «Мы сделаем все возможное, чтобы одолеть Барселону»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился ожиданиями перед матчем Лиги чемпионов против испанской «Барселоны», который состоится 25 ноября.

«Барселона» – это невероятная команда, но мы сделаем все возможное, чтобы одолеть испанский клуб. Их высокая линия защиты, безусловно, играет свою роль, но нам нужно уделять больше внимания игре без мяча, потому что соперник создаёт много моментов и часто забивает голы. Поэтому нам понадобится правильный баланс между атакой и обороной.

Мы будем защищаться, как всегда: командно и агрессивно. У них много сильных игроков — это Роберт Левандовски, Ламин Ямал, Фермин Лопес, Ферран Торрес, Френки де Йонг, – но мы постараемся победить.

Мы стали сильнее по сравнению с тем матчем, когда играли с «Баварией» на выезде. Но каждая игра отличается. «Барселона» будет действовать иначе в атаке и обороне, так что всё будет совершенно по-другому.

Эстевао? Он уже играет на высоком уровне и выходит в стартовом составе за сборную Бразилии. Он молод и, безусловно, может добиться многого. «Челси» доволен этим игроком.

Любителям футбола приятно смотреть на таких игроков, как Эстевао, Ламин Ямал и Педри. Мы рады, что Эстевао с нами», – сказал Мареска.