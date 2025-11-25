Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Жозе МОУРИНЬО: «Он способен играть на высоком уровне, даже против Аякса»
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 10:03
Жозе МОУРИНЬО: «Он способен играть на высоком уровне, даже против Аякса»

Наставник «Бенфики» – о Лиге чемпионов и прогрессе Родриго Рего

Жозе МОУРИНЬО: «Он способен играть на высоком уровне, даже против Аякса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер португальской «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал матч пятого тура Лиги чемпионов против нидерландского «Аякса», который состоится 25 ноября.

– Учитывая, что в Лиге чемпионов соперник находится примерно в таких же условиях, как «Бенфика», считаете ли вы эту игру настоящим финалом – как для «Бенфики», так и для «Аякса»?

— Думаю, да. Обе команды находятся в абсолютно одинаковой ситуации. Я не стал изучать расписание «Аякса» после этой игры, потому что мне это уже не очень интересно, но эта игра имеет решающее значение для обеих команд.

Конечно, девяти очков может быть достаточно – так что команда, проигравшая в этом противостоянии, математически всё ещё имеет шансы на выход в плей-офф, одержав три победы в последних трёх играх. Но, если смотреть на нашу ситуацию объективно, следующие три игры будут не такими уж простыми. Я считаю, что поединок против «Аякса» критически важный для нашей победы.

– Видели, как сейчас играет «Аякс»? Можно ли победить эту команду?

– У них сильные игроки. И тренер, который хорошо их знает. Я читал его слова на пресс-конференции, и он чётко обозначил пункты и принципы, в которых он хочет, чтобы команда улучшилась.

Меня не волнует, как они играют сейчас. Если они будут смотреть на нас с учётом наших результатов в Лиге чемпионов, то могут решить что им будет легко. Я думаю, они реалисты и знают, что будет сложная игра.

– В последнем матче вы очень хвалили Родриго Рего. Он играл на левом фланге защиты с «Атлетико». Рассматриваете ли вы вариант с четырьмя центральными защитниками?

– Родриго не может играть на позиции крайнего защитника в схеме с четырьмя защитниками. Он никогда этого не делал, это не его стиль. Он никогда не был крайним защитником, и сейчас, очевидно, не в состоянии им стать.

Но сейчас Родриго может играть на позиции вингера, как справа, так и слева. В схеме с тремя защитниками он левый вингер. Рего хорошо сыграл, он физически способен играть на высоком уровне – в чемпионате, Кубке или против «Аякса». Мы можем увидеть его в стартовом составе на матч Лиги чемпионов.

– Что будет самым большим испытанием в игре с «Аяксом»?

– Самая большая сложность – это ответственность. Мы знаем, что должны победить, мы знаем, что для того, чтобы набрать 9, может быть, 10 очков, необходимых для выхода в плей-офф, нам нужно одолеть «Аякс». Но мы должны играть разумом, а не только сердцем или эмоциями. И я думаю, что это и есть самая большая сложность для нас, – подытожил Моуриньо.

Лига чемпионов Аякс Бенфика Жозе Моуриньо
Николай Тытюк
