Челси ведет переговоры по хавбеку, которого не смог подписать Шахтер
Англичане готовы купить Габриэля Мека в 2026 году и отправить бразильца набираться опыта во Францию
Клуб английской Премьер-лиги «Челси» проявляет серьезную заинтересованность в услугах 17-летнего атакующего полузащитника «Гремио» Габриэля Мека.
Сообщается, что лондонцы ведут переговоры о переходе талантливого бразильца, который хотят осуществить в 2026-м, когда Мек отпразднует 18-летие.
После подписания в «Челси» хотят отправить Мека набираться опыта в аренду во французский «Страсбур».
Помимо «Челси» интерес к Меку проявляют «Ливерпуль», «зенит» и «Порту». Также продолжает присматриваться к хавбеку и «Шахтер», потерпевший неудачу в вопросе подписания игрока ранее.
