Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
25 ноября 2025, 09:26 |
Челси ведет переговоры по хавбеку, которого не смог подписать Шахтер

Челси ведет переговоры по хавбеку, которого не смог подписать Шахтер
ФК Гремио. Габриэль Мек

Клуб английской Премьер-лиги «Челси» проявляет серьезную заинтересованность в услугах 17-летнего атакующего полузащитника «Гремио» Габриэля Мека.

Сообщается, что лондонцы ведут переговоры о переходе талантливого бразильца, который хотят осуществить в 2026-м, когда Мек отпразднует 18-летие.

После подписания в «Челси» хотят отправить Мека набираться опыта в аренду во французский «Страсбур».

Помимо «Челси» интерес к Меку проявляют «Ливерпуль», «зенит» и «Порту». Также продолжает присматриваться к хавбеку и «Шахтер», потерпевший неудачу в вопросе подписания игрока ранее.

Алексей Сливченко Источник: Mix Vale
