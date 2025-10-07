Немаленькая сумма. Шахтер сделал серьезное предложение по вингеру
Габриэль Мек привлекает внимание донецкого клуба
Бразильский вингер «Гремио» Габриэль Мэк привлекает внимание донецкого «Шахтера». Об этом сообщает Mix Vale.
По информации источника, «горняки» изначально предложили за 17-летнего футболиста 15 миллионов евро, на что в ответ услышали отказ. После этого донецкий клуб сделал второй оффер в размере 20 миллионов евро, над которым сейчас думают в бразильском клубе.
В контракте бразильца прописана сумма отступных в 5-0 миллионов евро.
В прошедшем сезона Габриэль Мэк провел 15 матчей на клубном уровне, в которых отличился тремя забитыми мячами.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» заключил предварительное соглашение с Меком.
