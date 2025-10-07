Немаленькая сумма. Шахтер сделал серьезное предложение по вингеру

Бразильский вингер «Гремио» Габриэль Мэк привлекает внимание донецкого «Шахтера». Об этом сообщает Mix Vale.

По информации источника, «горняки» изначально предложили за 17-летнего футболиста 15 миллионов евро, на что в ответ услышали отказ. После этого донецкий клуб сделал второй оффер в размере 20 миллионов евро, над которым сейчас думают в бразильском клубе.

В контракте бразильца прописана сумма отступных в 5-0 миллионов евро.

В прошедшем сезона Габриэль Мэк провел 15 матчей на клубном уровне, в которых отличился тремя забитыми мячами.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» заключил предварительное соглашение с Меком.