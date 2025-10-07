Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Немаленькая сумма. Шахтер сделал серьезное предложение по вингеру
Украина. Премьер лига
07 октября 2025, 11:03 | Обновлено 07 октября 2025, 11:04
911
1

Немаленькая сумма. Шахтер сделал серьезное предложение по вингеру

Габриэль Мек привлекает внимание донецкого клуба

07 октября 2025, 11:03 | Обновлено 07 октября 2025, 11:04
911
1 Comments
Немаленькая сумма. Шахтер сделал серьезное предложение по вингеру
Angelo Pieretti/Grêmio. Габриэль Мек

Бразильский вингер «Гремио» Габриэль Мэк привлекает внимание донецкого «Шахтера». Об этом сообщает Mix Vale.

По информации источника, «горняки» изначально предложили за 17-летнего футболиста 15 миллионов евро, на что в ответ услышали отказ. После этого донецкий клуб сделал второй оффер в размере 20 миллионов евро, над которым сейчас думают в бразильском клубе.

В контракте бразильца прописана сумма отступных в 5-0 миллионов евро.

В прошедшем сезона Габриэль Мэк провел 15 матчей на клубном уровне, в которых отличился тремя забитыми мячами.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» заключил предварительное соглашение с Меком.

По теме:
Шахтер может вернуть в Украину бывшего игрока, который выступает в Европе
Барселона выставила на трансфер 26-летнего игрока, который не нужен Флику
Продажа зимой. Алонсо поставил крест на дорогостоящем трансфере Реала
Габриэль Мек Шахтер Донецк Гремио трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу
Даниил Кирияка Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Федецкий оценил шансы сборной Украины U-20 в матче ЧМ против Испании
Футбол | 07 октября 2025, 10:17 0
Федецкий оценил шансы сборной Украины U-20 в матче ЧМ против Испании
Федецкий оценил шансы сборной Украины U-20 в матче ЧМ против Испании

Бывший игрок «сине-желтых» поделился мнением о поединке 1/8 финала турнира в Чили

Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Футбол | 07 октября 2025, 08:40 3
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса

У Марлона Сантоса проблемы с весом

Маркевич удивил прогнозом на матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 06.10.2025, 12:54
Маркевич удивил прогнозом на матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Маркевич удивил прогнозом на матч Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Футбол | 07.10.2025, 01:00
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Футбол | 06.10.2025, 13:29
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZloyDeda
Ну для конкуренції з Колосом і ЛНЗ можливо і підійде
Ответить
-1
Популярные новости
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 17
Футбол
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
05.10.2025, 13:01 9
Футбол
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»
06.10.2025, 05:40 4
Бокс
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 8
Футбол
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
Конор Макгрегор назвал место Усика и Кроуфорда в списке лучших в истории
06.10.2025, 03:29
Бокс
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
06.10.2025, 07:59 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем