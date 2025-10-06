Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер заключил предварительное соглашение с Меком
Украина. Премьер лига
Шахтер заключил предварительное соглашение с Меком

Однако договориться с «Гремио» донецкому клубу пока не удается

Бронзовый призер минувшего сезона УПЛ «Шахтер» продолжает активно интересоваться услугами 17-летнего атакующего хавбека «Гремио» Габриэля Мека.

Согласно последней информации, «горняки» заключили предварительное соглашение с футболистом, но никаких официальных документов пока не подписали, так как не имеют разрешения на сделку от бразильского клуба.

В «Гремио» осознают, что в ближайшее время им придется пойти на продажу своего игрока, интерес к которому проявляют многие клубы из Европы.

Ожидается, что за Мека «Гремио» сумеет выручить порядка 19 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Гремио» отказался продавать Мека в «Шахтер» за 15 миллионов евро.

