Шахтер заключил предварительное соглашение с Меком
Однако договориться с «Гремио» донецкому клубу пока не удается
Бронзовый призер минувшего сезона УПЛ «Шахтер» продолжает активно интересоваться услугами 17-летнего атакующего хавбека «Гремио» Габриэля Мека.
Согласно последней информации, «горняки» заключили предварительное соглашение с футболистом, но никаких официальных документов пока не подписали, так как не имеют разрешения на сделку от бразильского клуба.
В «Гремио» осознают, что в ближайшее время им придется пойти на продажу своего игрока, интерес к которому проявляют многие клубы из Европы.
Ожидается, что за Мека «Гремио» сумеет выручить порядка 19 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Гремио» отказался продавать Мека в «Шахтер» за 15 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» неожиданно проиграли в УПЛ
Йожеф – о проблемах киевлян