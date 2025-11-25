Коуч Эвертона странно отреагировал на дикое удаление Гуе в матче с МЮ

«Эвертон» в безумном матче минимально обыграл Манчестер Юнайтед (1:0) в игре 12 тура Английской Премьер-лиги, почти всю игру проведя в меньшинстве из-за удаления Идриссы Гуйе.

Главный тренер «ирисок» Дэвид Мойес отреагировал на бессмысленное удаление футболиста, заявив, что ему нравится, когда его подопечные ссорятся между собой.

«Я не мог этого понять. Не думаю, что кто-то мог этого ждать. Энтони Тейлор сказал мне, что по букве закона, если ты поднимаешь руку, тебя могут удалить.

Не думаю, что кто-то другой на стадионе вообще обратил бы на это внимание. Мне даже нравится, когда мои игроки ссорятся между собой – это показывает, что им не безразлично и что они предъявляют требования друг к другу. Жаль, что его изъяли. Он попросил прощения. Он похвалил команду и благодарен за результат. Двигаемся дальше.

То, что команда выиграла, когда в тот момент счет был 0:0 – это был невероятный результат, учитывая тот большой прогресс, которого достиг «Манчестер Юнайтед», – сказал Моес.

В нынешнем сезоне Эвертон занимает 11 строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 18 турнирных баллов после 12 сыгранных матчей.