Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
25 ноября 2025, 08:04
ФОТО. В компании Грилиша. Как Миколенко праздновал безумную победу над МЮ

«Ириски» минимально обыграли «красных дьяволов»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

«Эвертон» в безумном матче минимально обыграл Манчестер Юнайтед (1:0) в игре 12 тура Английской Премьер-лиги, почти всю игру проведя в меньшинстве из-за удаления Идриссы Гуйе.

После игры звезда «ирисок» Джек Грилиш поделился снимком на своей странице в Instagram. Звездный англичанин праздновал победу над «красными дьяволами» в компании Виталия Миколенко и Джека О'Брайена.

«Такие вечера просто невероятны!невероятная поддержка на выезде! Невероятный матч. Ждем в следующую субботу», – лаконично написал Грилиш.

В нынешнем сезоне Эвертон занимает 11 строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 18 турнирных баллов после 12 сыгранных матчей.

Эвертон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко Джек Грилиш
