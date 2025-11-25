ФОТО. В компании Грилиша. Как Миколенко праздновал безумную победу над МЮ

«Эвертон» в безумном матче минимально обыграл Манчестер Юнайтед (1:0) в игре 12 тура Английской Премьер-лиги, почти всю игру проведя в меньшинстве из-за удаления Идриссы Гуйе.

После игры звезда «ирисок» Джек Грилиш поделился снимком на своей странице в Instagram. Звездный англичанин праздновал победу над «красными дьяволами» в компании Виталия Миколенко и Джека О'Брайена.

«Такие вечера просто невероятны!невероятная поддержка на выезде! Невероятный матч. Ждем в следующую субботу», – лаконично написал Грилиш.

В нынешнем сезоне Эвертон занимает 11 строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 18 турнирных баллов после 12 сыгранных матчей.