  4. Рафинья объяснил, почему в этом сезоне у Барсы больше шансов на победу в ЛЧ
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 06:11
Рафинья объяснил, почему в этом сезоне у Барсы больше шансов на победу в ЛЧ

Бразилец ставит амбициозные цели

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Рафинья заявил о своем твердом намерении выиграть Лигу чемпионов в составе «Барселоны».

«Я всегда утверждал, что главной целью должна быть победа в ЛЧ, я говорю это с тех пор, как только приехал сюда.

Я вижу, что в этом сезоне наша команда стала более зрелой по сравнению с прошлым годом; мы по-другому действуем в определенных ситуациях.

Это очень сложный турнир, но мы приложим все усилия ради победы. Выиграть ЛЧ, не попав в первую восьмерку [на общем этапе], возможно, «ПСЖ» уже доказал это», – заявил вингер перед предстоящей встречей с «Челси».

Ранее в прессе появилась информация, что Рафинья находится в сфере интересов «Ливерпуля».

Рафинья Диас Барселона ПСЖ Челси - Барселона Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: Footmercato
