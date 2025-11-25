Рафинья объяснил, почему в этом сезоне у Барсы больше шансов на победу в ЛЧ

Рафинья заявил о своем твердом намерении выиграть Лигу чемпионов в составе «Барселоны».

«Я всегда утверждал, что главной целью должна быть победа в ЛЧ, я говорю это с тех пор, как только приехал сюда.

Я вижу, что в этом сезоне наша команда стала более зрелой по сравнению с прошлым годом; мы по-другому действуем в определенных ситуациях.

Это очень сложный турнир, но мы приложим все усилия ради победы. Выиграть ЛЧ, не попав в первую восьмерку [на общем этапе], возможно, «ПСЖ» уже доказал это», – заявил вингер перед предстоящей встречей с «Челси».

Ранее в прессе появилась информация, что Рафинья находится в сфере интересов «Ливерпуля».