Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
20 ноября 2025, 12:21 | Обновлено 20 ноября 2025, 12:22
Суперзвезда Барсы может сменить клуб уже летом. Готовится 100 млн евро

Рафинья привлекает внимание «Ливерпуля»

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд рассматривает 28-летнего бразильца как замену Мохамеду Салаху и готовится следующим летом предложить за игрока 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Рафинья провел семь матчей на клубном уровне, в которых отличился тремя голами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Рафинья приступил к тренировкам.

Источник: Fichajes.net
