Суперзвезда Барсы может сменить клуб уже летом. Готовится 100 млн евро

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд рассматривает 28-летнего бразильца как замену Мохамеду Салаху и готовится следующим летом предложить за игрока 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Рафинья провел семь матчей на клубном уровне, в которых отличился тремя голами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Рафинья приступил к тренировкам.