Суперзвезда Барсы может сменить клуб уже летом. Готовится 100 млн евро
Рафинья привлекает внимание «Ливерпуля»
Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, английский гранд рассматривает 28-летнего бразильца как замену Мохамеду Салаху и готовится следующим летом предложить за игрока 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Рафинья провел семь матчей на клубном уровне, в которых отличился тремя голами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Рафинья приступил к тренировкам.
