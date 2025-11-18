Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Один из лучших игроков мира восстановился от травмы и начал тренироваться
Испания
18 ноября 2025, 21:21 |
Рафинья готовится к матчу с «Атлетиком»

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья близок к возвращению на поле.

28-летний футболист провел первую с сентября текущего года тренировку в основной группе команды. Все это время бразилец отсутствовал из-за повреждения, полученного в матче с «Овьедо».

Подопечные Ханс-Дитера Флик продолжают подготовку в матчу чемпионата Испании с «Атлетиком» Бильбао, который состоится 22 ноября в 17:15 по Киеву.

В текущем сезоне Рафинья провел семь матчей на клубном уровне, в которых отличился тремя голами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Барселона официально возвращается на «Камп Ноу».

Рафинья Диас травма Барселона Ла Лига Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Барселона - Атлетик
Даниил Кирияка Источник: ФК Барселона
Популярные
Новые
Старые
Victor673256ua
До матчу ще е час. Може і зіграє, принаймні з лави
