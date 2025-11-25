Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Скандального экс-игрока выгнали из Баварии. Теперь он стажируется в Барсе
Испания
25 ноября 2025, 04:56 |
311
0

Боатенг наблюдает за работой Флика

Getty Images/Global Images Ukraine. Жером Боатенг

Жером Боатенг проходит тренерскую стажировку в «Барселоне» вместо мюнхенской «Баварии».

Ранее сообщалось, что бывший защитник сборной Германии не смог присоединиться к мюнхенскому клубу из-за протестов болельщиков. Однако немецкие фанаты выступили против возвращения экс-защитника в клуб из-за обвинений немца в доведении до самоубийства бывшей девушки.

Издание Diario Sport информирует, что вместо этого Боатенг достиг договоренности с «Барселоной». Ему разрешено в течение 10 дней посещать клубную базу, проводить время с Ханси Фликом и его тренерским штабом, а также наблюдать за тренировочным процессом.

Например, он присутствовал на матче «Барсы» U16 против «Эспаньола». Сначала он наблюдал за игрой со специально отведенного места, а затем – из-за ворот «блауграны».

Жером Боатенг Бавария Барселона Ханс-Дитер Флик Ла Лига стажировка
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
