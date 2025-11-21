ВИДЕО. Скандальный экс-защитник Баварии появился на базе Барселоны

Бывший защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг посетил тренировочную базу «Барселоны», где встретился с главным тренером Ханс-Дитером Фликом и игроками, в частности, с экс-одноклубником по мюнхенскому гранду Робертом Левандовски.

По информации источников, Жером будет тренироваться на базе клуба в течение нескольких дней.

Напомним, ранее завершивший карьеру Жером Боатенг объявлял о намерении пройти тренерскую стажировку в «Баварии». Однако фанаты мюнхенцев выступили против возвращения экс-защитника в клуб из-за обвинений немца в доведении до самоубийства бывшей девушки Касии Ленхардт, чье тело обнаружили в 2021 году. В связи с этим, мюнхенский клуб отказал Боатенгу в стажировке.

Кроме того, Боатенг ранее обвинялся в нанесении телесных повреждений другой бывшей девушке, Шерин Зенлер.