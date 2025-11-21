Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Скандальный экс-защитник Баварии появился на базе Барселоны
Испания
ВИДЕО. Скандальный экс-защитник Баварии появился на базе Барселоны

Боатенг посетил тренировку каталонцев

ВИДЕО. Скандальный экс-защитник Баварии появился на базе Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг посетил тренировочную базу «Барселоны», где встретился с главным тренером Ханс-Дитером Фликом и игроками, в частности, с экс-одноклубником по мюнхенскому гранду Робертом Левандовски.

По информации источников, Жером будет тренироваться на базе клуба в течение нескольких дней.

Напомним, ранее завершивший карьеру Жером Боатенг объявлял о намерении пройти тренерскую стажировку в «Баварии». Однако фанаты мюнхенцев выступили против возвращения экс-защитника в клуб из-за обвинений немца в доведении до самоубийства бывшей девушки Касии Ленхардт, чье тело обнаружили в 2021 году. В связи с этим, мюнхенский клуб отказал Боатенгу в стажировке.

Кроме того, Боатенг ранее обвинялся в нанесении телесных повреждений другой бывшей девушке, Шерин Зенлер.

По теме:
Когда играет Барселона? Прогнозы на 13-й тур Ла Лиги 2025/26
Ямаль прокомментировал возвращение Барселоны на Камп Ноу
Левандовски может завершить международную карьеру: названо условие
Жером Боатенг Роберт Левандовски Барселона Бавария Ханс-Дитер Флик
Михаил Олексиенко Источник: Football Espana
