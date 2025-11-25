АМОРИМ: «Эвертон был лучше даже в меньшинстве. Это шаг назад»
Главный тренер МЮ прокомментировал поражение своей команды
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение своей команды со счетом 0:1 в матче 12-го тура английской Премьер-лиги против «Эвертона».
«Они выглядели более сильными – и в полном составе, и вдесятером. Я заметил, что нам не хватало надлежащей интенсивности в игре. Они действительно заслужили эту победу.
Соперник фактически оказал нам любезность, получив удаление. Мы должны были действовать гораздо активнее. Если они играют в меньшинстве, мы обязаны оказывать давление в зоне атаки. Нам нужно стремиться к большему.
Чувствуется ли это как регресс? Да, особенно если сравнивать с тем уровнем, который мы показывали ранее. Не стоит зацикливаться только на счете – он действительно плохой, но меня гораздо сильнее волнует ощущение, которое осталось у меня после игры. Сегодня каждый из нас должен был продемонстрировать свой лучший уровень.
Завтра у нас запланирована тренировка, где мы детально разберем все возникшие вопросы», – заявил Аморим.
