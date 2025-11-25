Защитник Эпицентра рассказал о ключевых моментах матча с Полесьем

Защитник «Эпицентра» Александр Климец поделился мыслями о ничейном матче с «Полесьем» (0:0) в 13-м туре УПЛ.

– В матче вам пришлось много защищаться. Это была тактическая установка?

– Да, это был наш план на игру. Мы понимали, против кого играем. Соперник очень сильный – борется не только за еврокубки, а можно сказать, за чемпионство. Поэтому мы знали, что большую часть матча будем действовать в обороне, но были готовы к контратакам. Было 2–3 момента, один почти стопроцентный, могли забить, но не повезло. Одно очко на выезде в таком матче – отличный результат для нас.

– У «Эпицентра» возможно не так много ударов, но большинство из них – в створ ворот. Почему не удается реализовать эти моменты?

– Возможно, немного не хватает мастерства или удачи. Это наш первый сезон в Премьер-лиге, и с каждым матчем мы прогрессируем: больше ударов, больше моментов. Думаю, со временем будут и голы.

– В конце тренерский штаб усилил атаку, но времени оставалось мало. Физически вы выдержали всю дистанцию?

– Да, чувствую себя хорошо. Уже почти конец полугодия, я на максимуме, поэтому чувствовал себя хорошо.

– А команда?

– Надеюсь, тоже.

– Какие главные выводы из этого матча?

– Мы видим, что можем играть против сильных команд. Иного подхода здесь быть не могло, нужно работать дальше. Поэтому я считаю результат положительным, – сказал Климец.