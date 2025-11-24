БИЛЫК: «Премиальные за матч с Полесьем? Если они будут – будет приятно»

Вратарь «Эпицентра» Олег Билык прокомментировал ничью в матче 13-го тура УПЛ с «Полесьем» (0:0) и рассказал о премиальных.

– Олег, «Эпицентр» взял первую ничью в сезоне – да еще и на поле одного из главных фаворитов. Для голкипера, наверное, это отдельное ощущение. Когда прозвучал финальный свисток, что первым промелькнуло в голове?

– Ощущения были смешанные. Да, «Полесье» больше контролировало мяч, но по-настоящему острых моментов было мало – сейчас могу вспомнить один-два. У нас тоже было минимум два очень хороших момента. Поэтому могу сказать, что ничья заслуженная.

– Вы провели матч без пропущенных, несмотря на огромное количество подач и ударов в штрафной площади. Что было самым сложным с точки зрения голкипера?

– Могу сказать откровенно: план на игру был качественно сыграть в защите и постараться не пропустить – с чем мы хорошо справились. Как для меня, в этом сезоне были матчи, где было больше работы.

– В первом тайме «Полесье» несколько раз находило зоны для удара с флангов. Что вы заметили в их структуре атаки – где они пытались вас сломать больше всего?

– «Полесье» – очень качественная команда как в командных действиях, так и индивидуально. Поэтому мы старались, чтобы в каждом моменте у мяча у нас было большинство.

– И не могу не спросить то, о чем обычно молчат: после такой игры команда ожидает премиальных? Были ли какие-то обещания от руководства перед матчем с «Полесьем»?

– Честно – я этого не знаю. Перед сезоном я вообще не слышал никаких цифр за матчи. Если они будут – будет приятно.

