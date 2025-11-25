Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 выпустила клип. Огонь
Другие новости
25 ноября 2025, 02:47 | Обновлено 25 ноября 2025, 02:53
259
0

ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 выпустила клип. Огонь

Ивана Кнолль разрывает танцполы...

25 ноября 2025, 02:47 | Обновлено 25 ноября 2025, 02:53
259
0
ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 выпустила клип. Огонь
Instagram. Ивана Кнолль

Ивана Кнолль оказалась в центре внимания после выхода ее нового клипа City Lights.

33-летняя хорватская модель, прославившаяся на ЧМ-2022 как «самая горячая фанатка», представила свой сингл под сценическим именем Knolldoll.

В трехминутном видео Кнолль появляется в откровенных образах, включая костюм в стиле бондажа.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Она совмещает провокационные танцы, диджейство в студии и съемки в роскошном авто.

Видео собрало комментарии зрителей: «Браво, Ивана!», «Хотим больше песен», «Трек разрывает», «Ты легенда».

Ивана продолжает поддерживать свою популярность – на нее подписаны 2.8 млн человек.

По теме:
ФОТО. Рафаэль Надаль дал совет Ламину Ямалю
ФОТО. Красавица! Невеста Криштиану Роналду впечатлила фигурой
ФОТО. Жена форварда сборной Украины показала, как она отдыхает
Ивана Кнолль видео lifestyle чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Футбол | 24 ноября 2025, 07:33 0
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ

В матче 13-го тура чемпионата Франции подопечные Луиса Энрике разгромили «Гавр» со счетом 3:0

«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
Футбол | 24 ноября 2025, 08:41 3
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру

Сергей Рыбалка завершил карьеру футболиста и начал тренерскую

На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Футбол | 24.11.2025, 06:02
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Кто герой матча? Известна оценка Миколенко за победный матч против МЮ
Футбол | 25.11.2025, 01:57
Кто герой матча? Известна оценка Миколенко за победный матч против МЮ
Кто герой матча? Известна оценка Миколенко за победный матч против МЮ
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Футбол | 24.11.2025, 21:32
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 04:30 10
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 7
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 54
Бокс
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 18
Футбол
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 45
Другие виды
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 6
Футбол
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем