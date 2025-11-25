ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 выпустила клип. Огонь

Ивана Кнолль оказалась в центре внимания после выхода ее нового клипа City Lights.

33-летняя хорватская модель, прославившаяся на ЧМ-2022 как «самая горячая фанатка», представила свой сингл под сценическим именем Knolldoll.

В трехминутном видео Кнолль появляется в откровенных образах, включая костюм в стиле бондажа.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Она совмещает провокационные танцы, диджейство в студии и съемки в роскошном авто.

Видео собрало комментарии зрителей: «Браво, Ивана!», «Хотим больше песен», «Трек разрывает», «Ты легенда».

Ивана продолжает поддерживать свою популярность – на нее подписаны 2.8 млн человек.