ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 выпустила клип. Огонь
Ивана Кнолль разрывает танцполы...
Ивана Кнолль оказалась в центре внимания после выхода ее нового клипа City Lights.
33-летняя хорватская модель, прославившаяся на ЧМ-2022 как «самая горячая фанатка», представила свой сингл под сценическим именем Knolldoll.
В трехминутном видео Кнолль появляется в откровенных образах, включая костюм в стиле бондажа.
Она совмещает провокационные танцы, диджейство в студии и съемки в роскошном авто.
Видео собрало комментарии зрителей: «Браво, Ивана!», «Хотим больше песен», «Трек разрывает», «Ты легенда».
Ивана продолжает поддерживать свою популярность – на нее подписаны 2.8 млн человек.
