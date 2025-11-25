Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Спасибо за праздник». Колос подколол Динамо после победы в УПЛ
Украина. Премьер лига
25 ноября 2025, 02:46 | Обновлено 25 ноября 2025, 02:48
188
1

ФОТО. «Спасибо за праздник». Колос подколол Динамо после победы в УПЛ

«Ковалевцы» вспомнили слова Руслана Нещерета о формате Кубка Украины

25 ноября 2025, 02:46 | Обновлено 25 ноября 2025, 02:48
188
1 Comments
ФОТО. «Спасибо за праздник». Колос подколол Динамо после победы в УПЛ
ФК Колос

Ковалевский «Колос» подколол киевское «Динамо» после победы в 13-м туре Украинской Премьер-лиги (2:1).

«Колос» в социальной сети TikTok опубликовал шуточное видео, в котором обыграл слова вратаря «Динамо» Руслана Нещерета.

Слова Руслана о новом формате Кубка Украины были использованы в контексте поражения киевлян в Коваливке.

«Формат Кубка? Мне нравится, что мы можем поехать, условно, в какую-то деревню, и там будет большой праздник», – сказал Нещерет.

Не раздумывая, «Колос» поблагодарил киевлян за матч и за настоящий праздник.

«Спасибо за праздник», – написал «Колос».

ФОТО. «Спасибо за праздник». Колос подколол Динамо после победы в УПЛ

По теме:
ВИДЕО. Динамо U-19 ведет подготовку к игре 3-го раунда с Хибернианом U-19
ОЧЕРЕТЬКО: «Надеюсь помочь Шахтеру выиграть чемпионат и еврокубки»
Защитник Эпицентра рассказал о ключевых моментах матча с Полесьем
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Динамо фото Руслан Нещерет
Андрей Витренко
Андрей Витренко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Футбол | 24 ноября 2025, 07:02 7
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского

Олег Федорчук считает, что киевский клуб должен возглавить тренер по типу Руслана Ротаня

Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Футбол | 24 ноября 2025, 10:29 23
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности

Коуч и президент «Динамо» встретились перед игрой с «Колосом»

Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Футбол | 24.11.2025, 05:32
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Эффективные джокеры Нестеренко. Заря и Александрия сыграли вничью
Футбол | 24.11.2025, 19:53
Эффективные джокеры Нестеренко. Заря и Александрия сыграли вничью
Эффективные джокеры Нестеренко. Заря и Александрия сыграли вничью
Исторический провал МЮ на Олд Траффорд. Чем отличилась команда Аморима?
Футбол | 25.11.2025, 01:23
Исторический провал МЮ на Олд Траффорд. Чем отличилась команда Аморима?
Исторический провал МЮ на Олд Траффорд. Чем отличилась команда Аморима?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Сільський Колос🌾, перемігши ДК, переписав історію! Емоції у Ковалівців були співмірні з емоціями після звитяги збірної України 🇺🇦2-1🇵🇹 над Португалією в 2019му. Футбольне диво. Казка. Сон.
.
З нетерпінням чекатимем 6 грудня цікавого матчу, надіємось, що ми не повторимо помилок киян і візьмемо реванш за квітень! 😊
Ответить
0
Популярные новости
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 6
Футбол
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47 1
Биатлон
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
23.11.2025, 03:52
Футбол
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 7
Футбол
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 04:30 10
Футбол
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32 1
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 54
Бокс
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем