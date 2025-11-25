ФОТО. «Спасибо за праздник». Колос подколол Динамо после победы в УПЛ

Ковалевский «Колос» подколол киевское «Динамо» после победы в 13-м туре Украинской Премьер-лиги (2:1).

«Колос» в социальной сети TikTok опубликовал шуточное видео, в котором обыграл слова вратаря «Динамо» Руслана Нещерета.

Слова Руслана о новом формате Кубка Украины были использованы в контексте поражения киевлян в Коваливке.

«Формат Кубка? Мне нравится, что мы можем поехать, условно, в какую-то деревню, и там будет большой праздник», – сказал Нещерет.

Не раздумывая, «Колос» поблагодарил киевлян за матч и за настоящий праздник.

«Спасибо за праздник», – написал «Колос».

