Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско

Президент «Динамо» Игорь Суркис принял решение по поводу тренерского штаба киевского клуба после серии неудачных результатов команды.

По данным портала TaToTaкe, президент киевского клуба планирует усилить тренерскую структуру, пригласив новых специалистов в штаб. При этом вопрос об увольнении главного тренера Александра Шовковского пока не рассматривается.

Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.