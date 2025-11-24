Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 21:32 |
1742
3

Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско

Президент клуба хочет усилить тренерский штаб, но не увольнять Шовковского

24 ноября 2025, 21:32 |
1742
3 Comments
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис принял решение по поводу тренерского штаба киевского клуба после серии неудачных результатов команды.

По данным портала TaToTaкe, президент киевского клуба планирует усилить тренерскую структуру, пригласив новых специалистов в штаб. При этом вопрос об увольнении главного тренера Александра Шовковского пока не рассматривается.

Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.

По теме:
Голкипер клуба УПЛ лаконично отреагировал на слухи о трансфере в Динамо
Заря – Александрия – 2:2. Безумный второй тайм. Видео голов и обзор
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Футбол | 24 ноября 2025, 07:33 0
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ

В матче 13-го тура чемпионата Франции подопечные Луиса Энрике разгромили «Гавр» со счетом 3:0

Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Футбол | 24 ноября 2025, 14:23 7
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ

Главные конкуренты горняков – греческий Олимпиакос и австрийский РБ Зальцбург

Донецкий Шахтер нашел усиление в УПЛ. Хотят одного из лучших
Футбол | 24.11.2025, 20:43
Донецкий Шахтер нашел усиление в УПЛ. Хотят одного из лучших
Донецкий Шахтер нашел усиление в УПЛ. Хотят одного из лучших
«Это произведение искусства». Реакция болельщиков Жироны на гол Ваната
Футбол | 24.11.2025, 14:29
«Это произведение искусства». Реакция болельщиков Жироны на гол Ваната
«Это произведение искусства». Реакция болельщиков Жироны на гол Ваната
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Бокс | 24.11.2025, 06:32
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
вот это правильно.
а то Карас, Гусев и Федоров это декорация. Да и Михайлову уже пора на пенсию.
надо брать Долганского тренировать вратарей. Дулуба на постановку игры в обороне, и испанца какого нибудь для теории по позиционным атакам. Хотя этот компонент у Динамо и так на хорошем уровне.
Ответить
0
movkli
правильно, даєшь 2 або і 3 головних тренера для ДК, кожний тайм по тренеру, і ще один на можливий овертайм)))
Ответить
0
ona_proigraet
возьмите Милю и Алиева. С первым динамовцы научатся филигранно падать в штрафной площадке соперника от дуновения малейшего ветерка, но с обязательным назначением пенальти. Сейчас чаще всего не назначают 11 метровый. А второй научит вас забивать кручеными ударами с 40 метров после ночи пьянки в ночном клубе без единого промаха
Ответить
0
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 53
Бокс
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 16
Футбол
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 45
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 12
Авто/мото
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 16
Футбол
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
22.11.2025, 17:27 188
Футбол
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
22.11.2025, 23:48 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем