Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Президент клуба хочет усилить тренерский штаб, но не увольнять Шовковского
Президент «Динамо» Игорь Суркис принял решение по поводу тренерского штаба киевского клуба после серии неудачных результатов команды.
По данным портала TaToTaкe, президент киевского клуба планирует усилить тренерскую структуру, пригласив новых специалистов в штаб. При этом вопрос об увольнении главного тренера Александра Шовковского пока не рассматривается.
Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.
а то Карас, Гусев и Федоров это декорация. Да и Михайлову уже пора на пенсию.
надо брать Долганского тренировать вратарей. Дулуба на постановку игры в обороне, и испанца какого нибудь для теории по позиционным атакам. Хотя этот компонент у Динамо и так на хорошем уровне.