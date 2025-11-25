Палмер вернулся к тренировкам. Сыграет ли Коул против Барсы?

Полузащитник «Челси» Коул Палмер возобновил тренировки в основной группе, о чем сообщил главный тренер команды Энцо Мареска.

«Мы не можем назвать точную дату его полного восстановления, но это произойдет скоро. Он уже занимается на поле и тренируется с мячом. Он чувствует себя хорошо.

Сейчас мы полностью сосредоточены на завтрашнем матче – это игра Лиги чемпионов против «Барселоны». После нее будем думать об «Арсенале».

Не думаю, что он будет готов выйти на поле в этих двух встречах, но его самочувствие внушает оптимизм», – отметил Мареска.

Ранее сообщалось, что Палмер ударился мизинцем в своем доме и получил небольшую трещину. «Челси» изготовит для Коула специальную бутсу, которая должна будет уменьшить нагрузку на мизинец.

В текущем сезоне Палмер отметился 2 голами в 4 матчах.