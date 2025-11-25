Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Палмер вернулся к тренировкам. Сыграет ли Коул против Барсы?
Англия
25 ноября 2025, 02:57
Палмер вернулся к тренировкам. Сыграет ли Коул против Барсы?

Мареска рассказал, как восстанавливается игрок

Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Полузащитник «Челси» Коул Палмер возобновил тренировки в основной группе, о чем сообщил главный тренер команды Энцо Мареска.

«Мы не можем назвать точную дату его полного восстановления, но это произойдет скоро. Он уже занимается на поле и тренируется с мячом. Он чувствует себя хорошо.

Сейчас мы полностью сосредоточены на завтрашнем матче – это игра Лиги чемпионов против «Барселоны». После нее будем думать об «Арсенале».

Не думаю, что он будет готов выйти на поле в этих двух встречах, но его самочувствие внушает оптимизм», – отметил Мареска.

Ранее сообщалось, что Палмер ударился мизинцем в своем доме и получил небольшую трещину. «Челси» изготовит для Коула специальную бутсу, которая должна будет уменьшить нагрузку на мизинец.

В текущем сезоне Палмер отметился 2 голами в 4 матчах.

По теме:
АМОРИМ: «Эвертон был лучше даже в меньшинстве. Это шаг назад»
В предыдущий раз удаление в АПЛ за фол против партнера было в 2008 году
В АПЛ впервые за 17 лет удаление игрока за конфликт с одноклубником
Коул Палмер Челси Энцо Мареска травма Лига чемпионов Челси - Барселона Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: ФК Челси
