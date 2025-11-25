Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Звезда Барселоны удивил фанатов своим поступком во время матча
Испания
25 ноября 2025, 00:57 | Обновлено 25 ноября 2025, 00:59
46
0

ВИДЕО. Звезда Барселоны удивил фанатов своим поступком во время матча

Рафинья решил помочь партнерам, находясь на замене

25 ноября 2025, 00:57 | Обновлено 25 ноября 2025, 00:59
46
0
ВИДЕО. Звезда Барселоны удивил фанатов своим поступком во время матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский нападающий «Барселоны» Рафинья растрогал болельщиков каталонской команды своим поступком на матче 13-го тура Ла Лиги против «Атлетика» из Бильбао.

Известный футболист перед выходом на замену принес своим партнерам сумку с водой к линии поля, чтобы игроки могли немного перевести дыхание.

Позже Рафинья переоделся и вышел на футбольное поле на 81-й минуте, став частью разгромной победы «Барселоны» на обновленном «Камп Ноу» (4:0).

ВИДЕО. Звезда Барселоны удивил фанатов своим поступком во время матча

По теме:
Тотальное невезение: как Севилья проиграла матч, выполнив 22 удара
ВИДЕО. Новый трофей Мбаппе: форвард Реала получил заслуженное признание
Энцо МАРЕСКА: «Они создают много моментов и всегда забивают»
Барселона Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Атлетик Рафинья Диас видео
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Бокс | 24 ноября 2025, 06:15 53
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»

Бывший украинский боксер не поддерживает такое соглашение

Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Футбол | 24 ноября 2025, 07:32 2
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного

На данный момент Мирон Богданович считает лучшим легионером Виталия Миколенко

Финалы ЛЧ могут начать играть вне Европы. И причина не только в деньгах
Футбол | 24.11.2025, 17:04
Финалы ЛЧ могут начать играть вне Европы. И причина не только в деньгах
Финалы ЛЧ могут начать играть вне Европы. И причина не только в деньгах
Экс-арбитр ФИФА объяснил судейские решения в матче Заря – Александрия
Футбол | 24.11.2025, 23:19
Экс-арбитр ФИФА объяснил судейские решения в матче Заря – Александрия
Экс-арбитр ФИФА объяснил судейские решения в матче Заря – Александрия
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Футбол | 24.11.2025, 06:02
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
24.11.2025, 05:32 3
Футбол
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 17
Футбол
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 45
Другие виды
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32 1
Бокс
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
24.11.2025, 01:02
Бокс
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем