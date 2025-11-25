ВИДЕО. Звезда Барселоны удивил фанатов своим поступком во время матча
Рафинья решил помочь партнерам, находясь на замене
Бразильский нападающий «Барселоны» Рафинья растрогал болельщиков каталонской команды своим поступком на матче 13-го тура Ла Лиги против «Атлетика» из Бильбао.
Известный футболист перед выходом на замену принес своим партнерам сумку с водой к линии поля, чтобы игроки могли немного перевести дыхание.
Позже Рафинья переоделся и вышел на футбольное поле на 81-й минуте, став частью разгромной победы «Барселоны» на обновленном «Камп Ноу» (4:0).
Before Raphinha was substituted in, he was on the sideline giving the players water. A real captain 🥹pic.twitter.com/VthddVUzJl— Anabella💙❤️ (@AnabellaMarvy) November 23, 2025
