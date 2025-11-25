Бразильский нападающий «Барселоны» Рафинья растрогал болельщиков каталонской команды своим поступком на матче 13-го тура Ла Лиги против «Атлетика» из Бильбао.

Известный футболист перед выходом на замену принес своим партнерам сумку с водой к линии поля, чтобы игроки могли немного перевести дыхание.

Позже Рафинья переоделся и вышел на футбольное поле на 81-й минуте, став частью разгромной победы «Барселоны» на обновленном «Камп Ноу» (4:0).

ВИДЕО. Звезда Барселоны удивил фанатов своим поступком во время матча