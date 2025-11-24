Экс-арбитр ФИФА объяснил судейские решения в матче Заря – Александрия

В поединке «Заря» – «Александрия», которым завершалась программа 13 тура УПЛ, арбитр VAR дважды вмешивался в ход событий на поле.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку этим игровым эпизодам.

«На 61-й минуте после подачи углового и потасовки у владений гостей рефери Кальонову сложно было заметить, что кипер «горожан» выбивал мяч уже за линией ворот. На это оперативно обратил его внимание арбитр VAR Резников и после просмотра видеоповтора справедливость возобладала и «Заря» открыла счет.

А на 77-й минуте ассистент арбитра Стрелецкая зафиксировала положение вне игры у игрока луганчан, не заметив, что перед ним вратарь и защитник александровцев. Конечно, об офсайде не могло быть и речи. Снова вмешался арбитр VAR и после просмотра ошибку ассистента исправили: «Заря» во второй раз вышла вперед. Но ненадолго, потому что «горожане» боролись до конца и быстро восстановили паритет – 2:2».

