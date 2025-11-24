Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-арбитр ФИФА объяснил судейские решения в матче Заря – Александрия
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 23:19 |
144
0

Экс-арбитр ФИФА объяснил судейские решения в матче Заря – Александрия

Поддержка VAR не помогла «Заре» победить

24 ноября 2025, 23:19 |
144
0
Экс-арбитр ФИФА объяснил судейские решения в матче Заря – Александрия
УПЛ

В поединке «Заря» – «Александрия», которым завершалась программа 13 тура УПЛ, арбитр VAR дважды вмешивался в ход событий на поле.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку этим игровым эпизодам.

«На 61-й минуте после подачи углового и потасовки у владений гостей рефери Кальонову сложно было заметить, что кипер «горожан» выбивал мяч уже за линией ворот. На это оперативно обратил его внимание арбитр VAR Резников и после просмотра видеоповтора справедливость возобладала и «Заря» открыла счет.

А на 77-й минуте ассистент арбитра Стрелецкая зафиксировала положение вне игры у игрока луганчан, не заметив, что перед ним вратарь и защитник александровцев. Конечно, об офсайде не могло быть и речи. Снова вмешался арбитр VAR и после просмотра ошибку ассистента исправили: «Заря» во второй раз вышла вперед. Но ненадолго, потому что «горожане» боролись до конца и быстро восстановили паритет – 2:2».

Ранее голкипер клуба УПЛ лаконично отреагировал на слухи о трансфере в «Динамо».

По теме:
Кирилл НЕСТЕРЕНКО: «Мы стремились только к победе»
Виктор СКРИПНИК: «Опечалены и ребята, и мы»
Голкипер клуба УПЛ лаконично отреагировал на слухи о трансфере в Динамо
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Александрия Украинская Премьер-лига Заря - Александрия Мирослав Ступар судейство инсайд судьи (арбитры)
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Футбол | 24 ноября 2025, 07:02 7
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского

Олег Федорчук считает, что киевский клуб должен возглавить тренер по типу Руслана Ротаня

Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Футбол | 24 ноября 2025, 14:23 7
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ

Главные конкуренты горняков – греческий Олимпиакос и австрийский РБ Зальцбург

Сыграет ли Миколенко? Названы стартовые составы на матч МЮ и Эвертона
Футбол | 24.11.2025, 20:49
Сыграет ли Миколенко? Названы стартовые составы на матч МЮ и Эвертона
Сыграет ли Миколенко? Названы стартовые составы на матч МЮ и Эвертона
ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
Футбол | 24.11.2025, 17:10
ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Футбол | 24.11.2025, 07:32
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
24.11.2025, 05:32 3
Футбол
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47 1
Биатлон
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32 1
Бокс
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 16
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
22.11.2025, 23:48 1
Футбол
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем