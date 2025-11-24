ВИДЕО. Игрок Эвертона получил красную карточку за стычку с одноклубником
Идрисса Гуйе оставил свою команду в меньшинстве
24 ноября 2025 года, в понедельник, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном». Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
На 13-й минуте красную карточку получил полузащитник «ирисок» Идрисса Гуйе.
Сенегальский хавбек разозлился на своего партнера Майкла Кина, потому что тот не пошел на его передачу, что привело к опасному моменту у ворот «Эвертона». Между одноклубниками едва не произошла драка, поэтому арбитр удалил Гуйе с поля.
ВИДЕО. Игрок Эвертона получил красную карточку за стычку с одноклубником
