24 ноября 2025 года, в понедельник, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном». Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

На 13-й минуте красную карточку получил полузащитник «ирисок» Идрисса Гуйе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сенегальский хавбек разозлился на своего партнера Майкла Кина, потому что тот не пошел на его передачу, что привело к опасному моменту у ворот «Эвертона». Между одноклубниками едва не произошла драка, поэтому арбитр удалил Гуйе с поля.

ВИДЕО. Игрок Эвертона получил красную карточку за стычку с одноклубником