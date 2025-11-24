Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Игрок Эвертона получил красную карточку за стычку с одноклубником
Англия
24 ноября 2025, 22:49 |
1038
1

ВИДЕО. Игрок Эвертона получил красную карточку за стычку с одноклубником

Идрисса Гуйе оставил свою команду в меньшинстве

24 ноября 2025, 22:49 |
1038
1 Comments
ВИДЕО. Игрок Эвертона получил красную карточку за стычку с одноклубником
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября 2025 года, в понедельник, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном». Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

На 13-й минуте красную карточку получил полузащитник «ирисок» Идрисса Гуйе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сенегальский хавбек разозлился на своего партнера Майкла Кина, потому что тот не пошел на его передачу, что привело к опасному моменту у ворот «Эвертона». Между одноклубниками едва не произошла драка, поэтому арбитр удалил Гуйе с поля.

ВИДЕО. Игрок Эвертона получил красную карточку за стычку с одноклубником

По теме:
Сенсация. Алонсо готов покинуть Реал и уйти в АПЛ, ему уже нашли замену
ВИДЕО. Эвертон в меньшинстве забил в ворота Ман Юнайтед
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Идрисса Гуйе Эвертон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Манчестер Юнайтед - Эвертон Майкл Кин удаление (красная карточка)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинского форварда хотят купить за большие деньги. Есть его реакция
Футбол | 24 ноября 2025, 20:05 0
Украинского форварда хотят купить за большие деньги. Есть его реакция
Украинского форварда хотят купить за большие деньги. Есть его реакция

Поповым интересуется «Аталанта»

Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Футбол | 24 ноября 2025, 07:32 2
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного

На данный момент Мирон Богданович считает лучшим легионером Виталия Миколенко

Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Футбол | 24.11.2025, 07:33
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Эффективные джокеры Нестеренко. Заря и Александрия сыграли вничью
Футбол | 24.11.2025, 19:53
Эффективные джокеры Нестеренко. Заря и Александрия сыграли вничью
Эффективные джокеры Нестеренко. Заря и Александрия сыграли вничью
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Бокс | 24.11.2025, 06:15
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
В тих *кучерявих* часто перемикає.
Ответить
+2
Популярные новости
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
24.11.2025, 14:23 8
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 7
Футбол
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
24.11.2025, 05:02 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 16
Футбол
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 4
Бокс
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем