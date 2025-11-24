Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рома впервые с сезона 2015/16 единолично возглавила Серию А
Италия
Рома впервые с сезона 2015/16 единолично возглавила Серию А

А после 12 сыгранных туров «волки» являются лидерами чемпионата впервые с сезона 2013/14

Getty Images/Global Images Ukraine

Рома после 12 сыгранных туров Серии А единолично возглавила турнирную таблицу Серии А.

Это стало возможным после выездной победы над Кремонезе со счётом 3:1.

«Волки» последний раз в этот тур единолично лидировали в чемпионате Италии 10 лет и 26 дней назад, после 10-го тура сезона 2015/16 под руководством Руди Гарсии.

Если принимать во внимание таблицу Серии А после 12 сыгранных матчей, то Рома была лидером еще в сезоне 2013/14.

Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Кремонезе статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
