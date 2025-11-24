Рома впервые с сезона 2015/16 единолично возглавила Серию А
А после 12 сыгранных туров «волки» являются лидерами чемпионата впервые с сезона 2013/14
Рома после 12 сыгранных туров Серии А единолично возглавила турнирную таблицу Серии А.
Это стало возможным после выездной победы над Кремонезе со счётом 3:1.
«Волки» последний раз в этот тур единолично лидировали в чемпионате Италии 10 лет и 26 дней назад, после 10-го тура сезона 2015/16 под руководством Руди Гарсии.
Если принимать во внимание таблицу Серии А после 12 сыгранных матчей, то Рома была лидером еще в сезоне 2013/14.
1 - #Roma are alone in first place in Serie A for the first time in 10 years and 26 days, since MD10 of 2015/16 under Rudi Garcia. In addition, the last time the Giallorossi were on their own in 1st after 12 #SerieA matches was in 2013/14. Imprint. pic.twitter.com/lqeCWqPuRj— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 24, 2025
