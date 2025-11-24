Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец после феерии за сборную может сменить чемпионат
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 22:45 |
1078
0

Украинец после феерии за сборную может сменить чемпионат

К Гуцуляку есть интерес из Турции

24 ноября 2025, 22:45 |
1078
0
Украинец после феерии за сборную может сменить чемпионат
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк

Украинский вингер житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк может сменить клуб уже этой зимой.

По данным журналиста Игоря Цыганыка, к футболисту проявляют конкретный интерес несколько команд из чемпионата Турции, где сейчас выступает немало украинских игроков.

Гуцуляк сейчас находится в феноменальной форме. Выступая за национальную команду, Алексей в последних четырех матчах отбора на чемпионат мира отличился тремя голами и двумя результативными передачами, существенно помог Украине выйти в плей-офф квалификации мундиаля.

Ранее появилась информация, что Алексея стремятся подписать известные клубы – «Панатинаикос» и «Селтик».

По теме:
Будет ли трансфер? В ПСЖ определились с будущим Забарного
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Предложение уже готово. Европейский топ-клуб нацелился на звезду Шахтера
Алексей Гуцуляк трансферы УПЛ трансферы Полесье Житомир
Дмитрий Олийченко Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
Футбол | 24 ноября 2025, 20:07 1
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины

Новое соглашение с Олегом Очеретько будет действовать до 31 декабря 2030 года

Александр УСИК: «Это тупые люди»
Бокс | 24 ноября 2025, 06:32 0
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»

Бывший абсолютный чемпион мира озвучил главную проблему в боксе

Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Футбол | 24.11.2025, 07:33
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Футбол | 24.11.2025, 05:32
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
Футбол | 24.11.2025, 17:10
ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
ФОТО. Девушка Бражко поделилась откровенным фотосетом. Огонь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 53
Бокс
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 8
Футбол
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 04:30 10
Футбол
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
24.11.2025, 05:02 3
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 45
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем