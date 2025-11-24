Украинец после феерии за сборную может сменить чемпионат

Украинский вингер житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк может сменить клуб уже этой зимой.

По данным журналиста Игоря Цыганыка, к футболисту проявляют конкретный интерес несколько команд из чемпионата Турции, где сейчас выступает немало украинских игроков.

Гуцуляк сейчас находится в феноменальной форме. Выступая за национальную команду, Алексей в последних четырех матчах отбора на чемпионат мира отличился тремя голами и двумя результативными передачами, существенно помог Украине выйти в плей-офф квалификации мундиаля.

Ранее появилась информация, что Алексея стремятся подписать известные клубы – «Панатинаикос» и «Селтик».