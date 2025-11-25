Источник: «В Динамо ждут, проснется ли совесть у Шовковского»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 ноября 2025, 15:55 | Обновлено 25 ноября 2025, 16:12
Клуб увольнять тренера не собирается

ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

По информацию журналиста Игоря Цыганыка, руководство Динамо не собирается увольнять наставника Александра Шовковского. Однако есть ожидание, что тренер может сам подать в отставку.

«Шовковский сам должен дозреть и уйти. Или исправить ситуацию в команде. Резкого увольнения ждать не стоит. Мол, все, ты закончил от Суркиса».

«Просто ждут, совесть проснется или нет. Или до конца уже. Я не толкаю никого к такому шагу, но я скучаю по временам, когда у нас тренеры имели совесть. И которые уходили сами, если не выходит».

«Александр Шовковским к этому еще не пришел», – сказал Цыганык.

Динамо по итогам тура УПЛ опустилось на 7-е место в таблице УПЛ.

Игорь Цыганык Александр Шовковский Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
COBA
Мабуть звільнять, коли буде загроза вильоту в першу лігу.
Ответить
0
New Zealander
Два нові помічники йому ще знайти і все буде добре. Якщо втратять очки з Полтавою - тоді три помічники треба
Ответить
0
Diesel
Та не треба Сашо звільняти. 
Все добре. Як то кажуть - треба трішки почекати поки чергова молодь набереться досвіду)))
Ответить
0
