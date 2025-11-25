Источник: «В Динамо ждут, проснется ли совесть у Шовковского»

По информацию журналиста Игоря Цыганыка, руководство Динамо не собирается увольнять наставника Александра Шовковского. Однако есть ожидание, что тренер может сам подать в отставку.

«Шовковский сам должен дозреть и уйти. Или исправить ситуацию в команде. Резкого увольнения ждать не стоит. Мол, все, ты закончил от Суркиса».

«Просто ждут, совесть проснется или нет. Или до конца уже. Я не толкаю никого к такому шагу, но я скучаю по временам, когда у нас тренеры имели совесть. И которые уходили сами, если не выходит».

«Александр Шовковским к этому еще не пришел», – сказал Цыганык.

Динамо по итогам тура УПЛ опустилось на 7-е место в таблице УПЛ.