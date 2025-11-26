Известно отношение Суркиса к Шовковскому после трех поражений подряд
Президент не думает об увольнении главного тренера
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский после слабого начала сезона 2025/26 рискует потерять свою должность – об этом сообщают украинские СМИ.
Однако, как отмечает Игорь Цыганык, у президента клуба Игоря Суркиса совсем другое мнение, даже после трех поражений подряд в УПЛ – он не думает об отставке Шовковского и вряд ли сам его туда отправит.
Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер киевлян «даже близко не думает об отставке»
Легендарный португалец не пропустит матч первого тура чемпионата мира