Известно отношение Суркиса к Шовковскому после трех поражений подряд

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский после слабого начала сезона 2025/26 рискует потерять свою должность – об этом сообщают украинские СМИ.

Однако, как отмечает Игорь Цыганык, у президента клуба Игоря Суркиса совсем другое мнение, даже после трех поражений подряд в УПЛ – он не думает об отставке Шовковского и вряд ли сам его туда отправит.

Ранее известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук рассказал, кто должен быть главным тренером «Динамо», если руководство отправит в отставку Александра Шовковского.