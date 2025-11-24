Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПОПОВ о юношеской сборной: «В команде очень хорошая атмосфера»
Сборная УКРАИНЫ
24 ноября 2025, 14:41 |
ПОПОВ о юношеской сборной: «В команде очень хорошая атмосфера»

Украинцы уверенно выиграли свою группу в квалификации Евро-2026

Instagram. Богдан Попов

Нападающий юношеской сборной Украины U-19 Богдан Попов подвел итоги первого раунда квалификации на Евро-2026, в ходе которого украинцы выиграли все матчи в своей группе с одинаковым счетом 3:0, не оставив ни единого шанса сверстникам из Албании (хозяева турнира), Черногории и Словакии.

– Богдан, поздравляем с успешным выступлением юношеской сборной Украины (U-19) в первом раунде квалификации на Евро-2026. Как прокомментируете этот результат – три разгромные победы в трех матчах?

– Спасибо. Конечно, мы довольны. Выиграли все три матча и не пропустили ни одного мяча.

Думаю, выглядели прилично и достаточно сбалансировано как команда.

– Довольны ли вы лично своим выступлением и результативностью в этих трех матчах?

– Всегда хочется большего, хочется иметь больше моментов. Но в целом настроение позитивное.

– Как вам работается под руководством главного тренера юношеской сборной Украины Дмитрия Михайленко? Какие наставления он давал вам лично перед матчами?

– Очень доволен, не имею никаких проблем. Тренерский штаб работает очень слаженно. Наставления зависели от ситуации, в целом мы много общались.

В команде очень хорошая атмосфера, ребята дружные. Получил удовольствие от общения.

чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 сборная Словакии по футболу U-19 сборная Албании по футболу U-19 сборная Черногории по футболу U-19 Богдан Попов
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
