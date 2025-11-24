Фаал открыл счет гамбийским дублям в УПЛ
В чемпионатах Украины делали дубли игроки 8 стран Черного континента
В составе «Руха» героем матча против «Кудровки» (4:2) стал 22-летний форвард из Гамбии Бабукар Фаал, дважды поразивший ворота Романа Лепки. Он стал игроком 37-й страны дальнего зарубежья, в том числе 8-й – из Африки, чьи представители делали дубли в чемпионатах Украины. Ранее в рядах желто-черных открыл счет дуплетам в УПЛ и полпред Гваделупы Анже Плюмен.
К слову, Фаал ко всему прочему стал автором 10-го дубля львовян в элитном дивизионе.
Премьерные дубли представителей стран Африки в чемпионатах Украины
|
|
Страна
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
Нигерия
|
08.04.2002
|
Лаки ИДАХОР
|
Динамо
|
Карпаты
|
2:0 (г)
|
2.
|
Гвинея
|
11.11.2007
|
Исмаэль БАНГУРА
|
Динамо
|
Шахтер
|
2:1 (д)
|
3.
|
Кот-д’Ивуар
|
25.11.2007
|
Венанс ЗЕЗЕ
|
Металлист
|
Заря
|
2:1 (д)
|
4.
|
Мали
|
25.11.2011
|
Драман ТРАОРЕ
|
Металлург Д
|
Ворскла
|
6:3 (д)
|
5.
|
ДР Конго
|
20.07.2013
|
Дьемерси МБОКАНИ
|
Динамо
|
Говерла
|
2:1 (г)
|
6.
|
Гана
|
08.04.2017
|
Кваме КАРИКАРИ
|
Сталь Км
|
Волынь
|
2:0 (д)
|
7.
|
Сенегал
|
25.05.2019
|
Матар ДИЕЙ
|
Олимпик
|
Карпаты
|
3:3 (г)
|
8.
|
Гамбия
|
23.11.2025
|
Бабукар ФААЛ
|
Рух
|
Кудровка
|
4:2 (д)
