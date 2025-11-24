Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 13:02 | Обновлено 24 ноября 2025, 13:12
Фаал открыл счет гамбийским дублям в УПЛ

В чемпионатах Украины делали дубли игроки 8 стран Черного континента

ФК Рух. Бабукар Фаал

В составе «Руха» героем матча против «Кудровки» (4:2) стал 22-летний форвард из Гамбии Бабукар Фаал, дважды поразивший ворота Романа Лепки. Он стал игроком 37-й страны дальнего зарубежья, в том числе 8-й – из Африки, чьи представители делали дубли в чемпионатах Украины. Ранее в рядах желто-черных открыл счет дуплетам в УПЛ и полпред Гваделупы Анже Плюмен.

К слову, Фаал ко всему прочему стал автором 10-го дубля львовян в элитном дивизионе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные дубли представителей стран Африки в чемпионатах Украины

Страна

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

1.

Нигерия

08.04.2002

Лаки ИДАХОР

Динамо

Карпаты

2:0 (г)

2.

Гвинея

11.11.2007

Исмаэль БАНГУРА

Динамо

Шахтер

2:1 (д)

3.

Кот-д’Ивуар

25.11.2007

Венанс ЗЕЗЕ

Металлист

Заря

2:1 (д)

4.

Мали

25.11.2011

Драман ТРАОРЕ

Металлург Д

Ворскла

6:3 (д)

5.

ДР Конго

20.07.2013

Дьемерси МБОКАНИ

Динамо

Говерла

2:1 (г)

6.

Гана

08.04.2017

Кваме КАРИКАРИ

Сталь Км

Волынь

2:0 (д)

7.

Сенегал

25.05.2019

Матар ДИЕЙ

Олимпик

Карпаты

3:3 (г)

8.

Гамбия

23.11.2025

Бабукар ФААЛ

Рух

Кудровка

4:2 (д)

БИЛЫК: «Премиальные за матч с Полесьем? Если они будут – будет приятно»
Эксперт: «Динамо проигрывает и уже никто не думает: «Боже, это сенсация»
РУНИЧ: «В матче с Кудровкой нас наконец-то прорвало»
