Фаал открыл счет гамбийским дублям в УПЛ

В составе «Руха» героем матча против «Кудровки» (4:2) стал 22-летний форвард из Гамбии Бабукар Фаал, дважды поразивший ворота Романа Лепки. Он стал игроком 37-й страны дальнего зарубежья, в том числе 8-й – из Африки, чьи представители делали дубли в чемпионатах Украины. Ранее в рядах желто-черных открыл счет дуплетам в УПЛ и полпред Гваделупы Анже Плюмен.

К слову, Фаал ко всему прочему стал автором 10-го дубля львовян в элитном дивизионе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные дубли представителей стран Африки в чемпионатах Украины