Филадельфия и Нью-Йорк Сити определили соперника команды Месси в полуфинале

В плей-офф MLS определен еще один полуфиналист, соперник Интер Майами.

Филадельфия Юнион завершила свой путь, проиграв дома в четвертьфинале Нью-Йорк Сити с минимальным счетом 0:1.

Единственный гол во встрече был забит уже в первом тайме, Макси Моралес отличился на 27-й минуте.

Нью-Йорк Сити сумел сохранить минимальное преимущество и вышел в полуфинал MLS, где сыграет против Интер Майами, команды Лионеля Месси.

В другом полуфинале Ванкувер Уайткепс встретится с победителем пары Сан-Диего – Миннесота Юнайтед.

MLS. Плей-офф, четвертьфинал, 24 ноября 2025 года

02:45. Филадельфия Юнион – Нью-Йорк Сити – 0:1

Голы: Макси Моралес, 27

Видео гола и обзор матча