  4. Филадельфия и Нью-Йорк Сити определили соперника команды Месси в полуфинале
МЛС США
Филадельфия Юнион
24.11.2025 02:45 – FT 0 : 1
Нью-Йорк Сити
Major League Soccer
0

Филадельфия и Нью-Йорк Сити определили соперника команды Месси в полуфинале

В полуфинальном поединке MLS сыграют Интер Майами и Нью-Йорк Сити

0
Getty Images/Global Images Ukraine

В плей-офф MLS определен еще один полуфиналист, соперник Интер Майами.

Филадельфия Юнион завершила свой путь, проиграв дома в четвертьфинале Нью-Йорк Сити с минимальным счетом 0:1.

Единственный гол во встрече был забит уже в первом тайме, Макси Моралес отличился на 27-й минуте.

Нью-Йорк Сити сумел сохранить минимальное преимущество и вышел в полуфинал MLS, где сыграет против Интер Майами, команды Лионеля Месси.

В другом полуфинале Ванкувер Уайткепс встретится с победителем пары Сан-Диего – Миннесота Юнайтед.

MLS. Плей-офф, четвертьфинал, 24 ноября 2025 года

02:45. Филадельфия Юнион – Нью-Йорк Сити – 0:1

Голы: Макси Моралес, 27

Видео гола и обзор матча

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Макси Моралес (Нью-Йорк Сити), асcист Николас Фернандес.
По теме:
Месси оформил 1300 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
Месси повторил исторический рекорд Пушкаша по ассистам, но есть нюанс
Цинциннати – Интер Майами – 0:4. Перформанс Месси. Видео голов, обзор матча
Major League Soccer (MLS) Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити видео голов и обзор Интер Майами Лионель Месси
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
