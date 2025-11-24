Филадельфия и Нью-Йорк Сити определили соперника команды Месси в полуфинале
В полуфинальном поединке MLS сыграют Интер Майами и Нью-Йорк Сити
В плей-офф MLS определен еще один полуфиналист, соперник Интер Майами.
Филадельфия Юнион завершила свой путь, проиграв дома в четвертьфинале Нью-Йорк Сити с минимальным счетом 0:1.
Единственный гол во встрече был забит уже в первом тайме, Макси Моралес отличился на 27-й минуте.
Нью-Йорк Сити сумел сохранить минимальное преимущество и вышел в полуфинал MLS, где сыграет против Интер Майами, команды Лионеля Месси.
В другом полуфинале Ванкувер Уайткепс встретится с победителем пары Сан-Диего – Миннесота Юнайтед.
MLS. Плей-офф, четвертьфинал, 24 ноября 2025 года
02:45. Филадельфия Юнион – Нью-Йорк Сити – 0:1
Голы: Макси Моралес, 27
