Англия
24 ноября 2025, 12:43 |
Полузащитник Арсенала: «Я молился об этом, молился и получил»

Эберечи Эзе прокомментировал хет-трик в ворота «Тоттенхэма»

Полузащитник Арсенала: «Я молился об этом, молился и получил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эберечи Эзе

Английский полузащитник «Арсенала» Эберечи Эзе прокомментировал хет-трик в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (4:1):

«Это приятное чувство. Рад помочь команде и одержать сегодня победу. Это что-то особенное. Я благодарен, я молился об этом, молился и получил! Я благодарен. Это судьба. Вся моя семья здесь, что делает это еще более особенным – сделать это перед ними.

Все мои голы были хорошими, но второй был моим любимым из-за своевременности, но все они хороши для меня, потому что я работал над этим. Словами нельзя описать сегодняшний день»

Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Тоттенхэм Эберечи Эзе
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
