Полузащитник Арсенала: «Я молился об этом, молился и получил»

Английский полузащитник «Арсенала» Эберечи Эзе прокомментировал хет-трик в матче АПЛ с «Тоттенхэмом» (4:1):

«Это приятное чувство. Рад помочь команде и одержать сегодня победу. Это что-то особенное. Я благодарен, я молился об этом, молился и получил! Я благодарен. Это судьба. Вся моя семья здесь, что делает это еще более особенным – сделать это перед ними.

Все мои голы были хорошими, но второй был моим любимым из-за своевременности, но все они хороши для меня, потому что я работал над этим. Словами нельзя описать сегодняшний день»