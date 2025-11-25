Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коуч ЛНЗ отреагировал на возможный трансфер Проспера: «Нельзя пренебрегать»
Украина. Премьер лига
25 ноября 2025, 07:22 |
Коуч ЛНЗ отреагировал на возможный трансфер Проспера: «Нельзя пренебрегать»

Виталий Пономарев заговорил о возможном уходе нигерийского вингера «фиолетовых»

25 ноября 2025, 07:22 |
ФК ЛНЗ. Проспер Оба

В последнее время активно ходят слухи о возможном уходе нигерийского вингера Проспера Оба из расположения черкасского ЛНЗ. Футболистом заинтересовался донецкий «Шахтер», а также некоторые европейские клубы.

Главный тренер «фиолетовых» Виталий Пономарев объяснил, готовы ли в клубе рассматривать варианты с продажей футболиста, заверив, что нет незаменимых футболистов:

– Вы только что говорили о трансферах, но сейчас, по моему мнению, Проспер, пожалуй, лучший нападающий в украинской Премьер-лиге. Удастся ли Вам все же его удержать? Хватит ли Вам ресурсов, потому что я думаю, что в межсезонье будет на него охота.

– Это футбол, так работает футбольный рынок. Каждый клуб хочет занимать определенное место в турнирной таблице. Но если будут какие-то очень хорошие предложения, я думаю, что этим тоже нельзя пренебрегать. Если это произойдет, будем работать с другими футболистами. Потому что много других футболистов, которых еще можно развивать. Если качественно работать на трансферном рынке, можно однозначно заменить футболиста. Нет незаменимых футболистов.

– А Вы не Просперозависимы сейчас, нет?

– На сегодняшний день он важный футболист для нашей команды, его реализация. Но опять же – не будет Проспера, будет другой футболист, будем строить игру под другого какого-нибудь футболиста. Я уже говорил о нем, что ему нужно много работать. Сегодня он для нас важный футболист, но, как и в целом, наша команда. Он должен быть стабильным. Потому что многие такие истории, как футболисты выстреливают, играют три месяца, а потом исчезают. Поэтому стабильность она самая важная в футболе.

Я с Проспером постоянно общаюсь, мотивирую его, чтобы он работал и не останавливался. И его все будут хвалить, и нужно влиять на те моменты, чтобы он правильно воспринимал их. Он важен, приносит голы, очки нашей команде. Но важен, как и любой другой игрок. Я после матча с Шахтером сказал футболистам: «Я не так за игру благодарю, как за то, что была команда», – сказал Пономарев.

В нынешнем сезоне Проспер Оба возглавляет таблицу бомбардиров УПЛ, что позволяет его команде находиться на второй строчке чемпионата. У подопечных Виталия Пономарева есть 26 турнирных пунктов после 13 сыгранных матчей.

Проспер Оба Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
