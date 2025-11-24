Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристиан КИВУ: «Для меня мои игроки – лучшие»
Италия
24 ноября 2025, 09:04 | Обновлено 24 ноября 2025, 09:23
143
0

Кристиан КИВУ: «Для меня мои игроки – лучшие»

Тренер «Интера» прокомментировал поражение от «Милана»

24 ноября 2025, 09:04 | Обновлено 24 ноября 2025, 09:23
143
0
Кристиан КИВУ: «Для меня мои игроки – лучшие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Киву

Румынский тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал матч чемпионата Италии, в котором его подопечные со счетом 0:1 уступили «Милану»:

«Мы продемонстрировали качество, сосредоточенность и зрелость на поле. К сожалению, дважды попали в каркас ворот, а затем они воспользовались нашей первой ошибкой. Но это футбол. Важно собраться, извлечь уроки из своих ошибок и продолжать совершенствоваться, ведь в этом сезоне нам ещё предстоит долгий путь. Положительный момент в том, что мы снова играем через три дня, и нам нужно быть готовыми как морально, так и физически. Мы должны сохранить свой уровень, став при этом более прагматичными и эффективными. Разочаровывает только то, что мы смогли создать, нашу игру и концентрацию.

Мы не пропустили ни одной контратаки. Единственный раз, когда мы потеряли второй мяч после длинной передачи, они смогли добраться до ворот и забить. Это футбол, но я считаю позитивным то, как сыграли игроки. Они продолжали бороться до конца, несмотря на разочарование от пропущенных мячей и попаданий в штангу и перекладину. Они пытались всё, нам просто не хватало последней искры, но именно такой настрой я и хочу видеть. Конечно, проиграть дерби и потерпеть четвёртое поражение. Двенадцать матчей – это слишком много, но, к счастью, таблица всё ещё плотная, и мы в игре.

Зоммер? Я знаю, на какие риски мы идём в атаке и сколько пропускаем, но я не зацикливаюсь на отдельных игроках. Для меня мои игроки – лучшие. Я вижу, как они каждый день выкладываются на полную, и никогда не буду искать виноватых. Я также не хочу оправдываться или искать виноватых, мы все вместе, в своих взлетах и ​​падениях. Каждый мог бы сыграть лучше, мы могли бы раньше выйти из тупика и эффективнее использовать моменты. Теперь наш долг – вернуться в игру, ведь в среду нас ждёт ещё одна важная игра.

Гол в перерыве? Учитывая нашу игру, мы часто атакуем многими игроками, что делает нас более уязвимыми для контратак. Сегодня мы пропустили один, и это оказалось фатальным. В двенадцати матчах мы пока пропустили очень мало, учитывая риски, которые мы идём в атаке. Нам нужно чуть лучше чувствовать опасность, совершать больше тактических фолов или жертвовать жёлтой карточкой, когда это необходимо, чтобы предотвратить опасные контратаки.

Лаутаро? С ним всё в порядке. Почему он вышел на замену? Это был тактический ход. Игроки на скамейке запасных тоже заслуживают внести свой вклад, и они это делали во всех двенадцати матчах. У нас четыре классных нападающих. Лаутаро и Тюрам привносят свой опыт, а Бонни и Пио многому у них учатся, уже играя важную роль».

По теме:
Хаби АЛОНСО: «Он знал свою роль и то, какое влияние он может оказать»
Торино – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Когда вернется Довбик? Известно, как Артем восстанавливается после травмы
пресс-конференция Кристиан Киву Интер Милан Интер - Милан Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Интер Милан
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Биатлон | 23 ноября 2025, 16:47 0
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии

Тарас Лесюк во второй раз продемонстрировал свой высокий уровень

ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
Футбол | 23 ноября 2025, 17:44 21
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?

Владислав на 20-й минуте открыл счет в матче с «Бетисом»

Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Футбол | 24.11.2025, 07:33
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
ФОТО. Милевский встретился с Алиевым. Как расслабились экс-динамовцы?
Футбол | 24.11.2025, 01:32
ФОТО. Милевский встретился с Алиевым. Как расслабились экс-динамовцы?
ФОТО. Милевский встретился с Алиевым. Как расслабились экс-динамовцы?
Костышин признался, что президент Колоса сказал игрокам после Динамо
Футбол | 23.11.2025, 13:37
Костышин признался, что президент Колоса сказал игрокам после Динамо
Костышин признался, что президент Колоса сказал игрокам после Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 12
Футбол
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 04:30 10
Футбол
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 2
Футбол
​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1
​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1
23.11.2025, 00:20
Футбол
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
22.11.2025, 08:38 3
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
23.11.2025, 12:10
Авто/мото
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
23.11.2025, 21:35 5
Футбол
Фрэнк Уоррен обвинил Усика в отказе драться с британским боксером
Фрэнк Уоррен обвинил Усика в отказе драться с британским боксером
23.11.2025, 00:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем