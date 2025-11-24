Румынский тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал матч чемпионата Италии, в котором его подопечные со счетом 0:1 уступили «Милану»:

«Мы продемонстрировали качество, сосредоточенность и зрелость на поле. К сожалению, дважды попали в каркас ворот, а затем они воспользовались нашей первой ошибкой. Но это футбол. Важно собраться, извлечь уроки из своих ошибок и продолжать совершенствоваться, ведь в этом сезоне нам ещё предстоит долгий путь. Положительный момент в том, что мы снова играем через три дня, и нам нужно быть готовыми как морально, так и физически. Мы должны сохранить свой уровень, став при этом более прагматичными и эффективными. Разочаровывает только то, что мы смогли создать, нашу игру и концентрацию.

Мы не пропустили ни одной контратаки. Единственный раз, когда мы потеряли второй мяч после длинной передачи, они смогли добраться до ворот и забить. Это футбол, но я считаю позитивным то, как сыграли игроки. Они продолжали бороться до конца, несмотря на разочарование от пропущенных мячей и попаданий в штангу и перекладину. Они пытались всё, нам просто не хватало последней искры, но именно такой настрой я и хочу видеть. Конечно, проиграть дерби и потерпеть четвёртое поражение. Двенадцать матчей – это слишком много, но, к счастью, таблица всё ещё плотная, и мы в игре.

Зоммер? Я знаю, на какие риски мы идём в атаке и сколько пропускаем, но я не зацикливаюсь на отдельных игроках. Для меня мои игроки – лучшие. Я вижу, как они каждый день выкладываются на полную, и никогда не буду искать виноватых. Я также не хочу оправдываться или искать виноватых, мы все вместе, в своих взлетах и ​​падениях. Каждый мог бы сыграть лучше, мы могли бы раньше выйти из тупика и эффективнее использовать моменты. Теперь наш долг – вернуться в игру, ведь в среду нас ждёт ещё одна важная игра.

Гол в перерыве? Учитывая нашу игру, мы часто атакуем многими игроками, что делает нас более уязвимыми для контратак. Сегодня мы пропустили один, и это оказалось фатальным. В двенадцати матчах мы пока пропустили очень мало, учитывая риски, которые мы идём в атаке. Нам нужно чуть лучше чувствовать опасность, совершать больше тактических фолов или жертвовать жёлтой карточкой, когда это необходимо, чтобы предотвратить опасные контратаки.

Лаутаро? С ним всё в порядке. Почему он вышел на замену? Это был тактический ход. Игроки на скамейке запасных тоже заслуживают внести свой вклад, и они это делали во всех двенадцати матчах. У нас четыре классных нападающих. Лаутаро и Тюрам привносят свой опыт, а Бонни и Пио многому у них учатся, уже играя важную роль».