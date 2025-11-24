Кубок Украины. Жеребьевка 1/4 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
24 ноября 2025, 04:35 | Обновлено 24 ноября 2025, 04:38
28 ноября в 13:00 состоится жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины

УАФ

28 ноября в 13:00 состоится жеребьевка раунда 1/4 финала Кубка Украины.

На этом этапе соревнований примут участие 8 клубов, победители матчей 1/8 финала.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Впервые в истории Кубка на этой стадии будут играть 5 команд не из УПЛ.

В 1/4 финала Кубка Украины сыграют:

🔹 Команды УПЛ (3): Динамо Киев, Металлист 1925 Харьков, ЛНЗ Черкассы

🔹 Команды Первой лиги (4): Буковина Черновцы, Ингулец Петрово, Чернигов, Феникс-Мариуполь,

🔹 Команды Второй лиги (1): Локомотив Киев

Видеоплейер будет добавлен перед началом жеребьевки

Инфографика

