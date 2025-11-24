Кубок Украины. Жеребьевка 1/4 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
28 ноября в 13:00 состоится жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины
28 ноября в 13:00 состоится жеребьевка раунда 1/4 финала Кубка Украины.
На этом этапе соревнований примут участие 8 клубов, победители матчей 1/8 финала.
Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Впервые в истории Кубка на этой стадии будут играть 5 команд не из УПЛ.
В 1/4 финала Кубка Украины сыграют:
🔹 Команды УПЛ (3): Динамо Киев, Металлист 1925 Харьков, ЛНЗ Черкассы
🔹 Команды Первой лиги (4): Буковина Черновцы, Ингулец Петрово, Чернигов, Феникс-Мариуполь,
🔹 Команды Второй лиги (1): Локомотив Киев
Кубок Украины. Жеребьевка 1/4 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеоплейер будет добавлен перед началом жеребьевки
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ночь на 24 ноября Лео забил гол и отдал три ассиста в матче против Цинциннати
Александра одолела Леолию Жанжан в финале соревнований в Чили