Кубок Украины. Жеребьевка 1/4 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 ноября в 13:00 состоится жеребьевка раунда 1/4 финала Кубка Украины.

На этом этапе соревнований примут участие 8 клубов, победители матчей 1/8 финала.

Впервые в истории Кубка на этой стадии будут играть 5 команд не из УПЛ.

В 1/4 финала Кубка Украины сыграют:

🔹 Команды УПЛ (3): Динамо Киев, Металлист 1925 Харьков, ЛНЗ Черкассы

🔹 Команды Первой лиги (4): Буковина Черновцы, Ингулец Петрово, Чернигов, Феникс-Мариуполь,

🔹 Команды Второй лиги (1): Локомотив Киев

