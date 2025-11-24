Защитник ПСЖ рассказал о своем восстановлении после травмы
Хакими планирует вернуться к началу КАН
27–летний защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими поделился информацией о своем самочувствии после травмы, полученной в поединке Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).
«Значительно лучше, воспаление спало, теперь гораздо комфортнее, боли нет. Я настроен позитивно, сосредоточен и продолжаю усердно работать, чтобы быть в хорошей форме к Кубку африканских наций», – заявил Хакими.
Игрок получил повреждение в добавленное к первому тайму время после подката нападающего «Баварии» Луиса Диаса и был заменен.
В текущем сезоне футболист провел 13 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Игрок также был признан лучшим футболистом Африки в этом году.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сегодня наш сумоист одержал две решающие победы
Президент УАФ выделил Луку Модрича