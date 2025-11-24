Защитник ПСЖ рассказал о своем восстановлении после травмы

27–летний защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими поделился информацией о своем самочувствии после травмы, полученной в поединке Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

«Значительно лучше, воспаление спало, теперь гораздо комфортнее, боли нет. Я настроен позитивно, сосредоточен и продолжаю усердно работать, чтобы быть в хорошей форме к Кубку африканских наций», – заявил Хакими.

Игрок получил повреждение в добавленное к первому тайму время после подката нападающего «Баварии» Луиса Диаса и был заменен.

В текущем сезоне футболист провел 13 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Игрок также был признан лучшим футболистом Африки в этом году.