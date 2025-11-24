Месси оформил 1300 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
В ночь на 24 ноября Лео забил гол и отдал три ассиста в матче против Цинциннати
24 ноября легендарный Лионеь Месси отметился голом и тремя ассистами в матче 1/4 финала плей-офф MLS 2025 за Интер Майами против команды Цинциннати (4:0).
38-летний аргентинец провел 1135 поединок в карьере, забил 896-й гол и отдал 402-й, 403-й и 404-й ассисты, тем самым повторив исторический рекорд Ференца Пушкаша по количеству голевых передач.
Теперь на счету Лео в сумме 1300 результативных действий. Это лучший показатель в истории футбола. У его вечного соперника Криштиану Роналду, который 23 числа положил бисиклету в чемпионате Саудовской Аравии, 1213 гол. действия (954 гола и 259 ассистов) за 1298 поединков.
Месси с Интер Майами вышел в полуфинал плей-офф MLS 2025, где сыграет либо против Филадельфии Юнион, либо против Нью-Йорк Сити.
