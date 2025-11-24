Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Месси оформил 1300 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
Major League Soccer
24 ноября 2025, 03:08 |
112
0

В ночь на 24 ноября Лео забил гол и отдал три ассиста в матче против Цинциннати

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

24 ноября легендарный Лионеь Месси отметился голом и тремя ассистами в матче 1/4 финала плей-офф MLS 2025 за Интер Майами против команды Цинциннати (4:0).

38-летний аргентинец провел 1135 поединок в карьере, забил 896-й гол и отдал 402-й, 403-й и 404-й ассисты, тем самым повторив исторический рекорд Ференца Пушкаша по количеству голевых передач.

Теперь на счету Лео в сумме 1300 результативных действий. Это лучший показатель в истории футбола. У его вечного соперника Криштиану Роналду, который 23 числа положил бисиклету в чемпионате Саудовской Аравии, 1213 гол. действия (954 гола и 259 ассистов) за 1298 поединков.

Месси с Интер Майами вышел в полуфинал плей-офф MLS 2025, где сыграет либо против Филадельфии Юнион, либо против Нью-Йорк Сити.

Лионель Месси Криштиану Роналду статистика Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
