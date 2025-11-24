ВИДЕО. Дубль Жиру. Лилль и Париж устроили фейервейк голов во Франции

Вечером 23 ноября состоялись матчи 13-го тура французской Лиги 1.

Лилль и Париж устроили фейервейк голов в чемпионате Франции. Хозяева поля победили (4:2) с дублем знаменитого Оливье Жиру.

Грузинский хавбек Георгий Цитаишвили забил гол за Мец в ворота Бреста (2:3). Его контракт принадлежит киевскому Динамо, и он выступает за Мец на правах аренды.

Ниже приведены результаты тура и турнирная таблица.

Лига 1. 13-й тур, 23 ноября

Лилль – Париж – 4:2

Голы: Жиру, 40, 77 (пен), Манди, 80, Брухольм, 90+6 (пен) – Гюббельс, 11, Дусе, 84

Брест – Мец – 3:2

Голы: Мбоуп, 2, Думбия, 48, Дель Кастильо, 90+10 (пен) – Цитаишвили, 6, Кулибали, 79 (автогол)

Осер – Лион – 0:0

Нант – Лорьян – 1:1

Голы: Авазим, 90+1 – Авазим, 45+1 (автогол)

Тулуза – Анже – 0:1

Гол: Бельхдим, 16

Турнирная таблица