ВИДЕО. Дубль Жиру. Лилль и Париж устроили фейервейк голов во Франции

Вечером 23 ноября состоялись матчи 13-го тура Лиги 1
Вечером 23 ноября состоялись матчи 13-го тура французской Лиги 1.
Лилль и Париж устроили фейервейк голов в чемпионате Франции. Хозяева поля победили (4:2) с дублем знаменитого Оливье Жиру.
Грузинский хавбек Георгий Цитаишвили забил гол за Мец в ворота Бреста (2:3). Его контракт принадлежит киевскому Динамо, и он выступает за Мец на правах аренды.
Ниже приведены результаты тура и турнирная таблица.
Лига 1. 13-й тур, 23 ноября
Лилль – Париж – 4:2
Голы: Жиру, 40, 77 (пен), Манди, 80, Брухольм, 90+6 (пен) – Гюббельс, 11, Дусе, 84
Брест – Мец – 3:2
Голы: Мбоуп, 2, Думбия, 48, Дель Кастильо, 90+10 (пен) – Цитаишвили, 6, Кулибали, 79 (автогол)
Осер – Лион – 0:0
Нант – Лорьян – 1:1
Голы: Авазим, 90+1 – Авазим, 45+1 (автогол)
Тулуза – Анже – 0:1
Гол: Бельхдим, 16
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|13
|9
|3
|1
|27 - 11
|29.11.25 18:00 Монако - ПСЖ22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ25.10.25 Брест 0:3 ПСЖ
|30
|2
|Марсель
|13
|9
|1
|3
|33 - 12
|29.11.25 22:05 Марсель - Тулуза21.11.25 Ницца 1:5 Марсель08.11.25 Марсель 3:0 Брест01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Марсель 2:2 Анже25.10.25 Ланс 2:1 Марсель
|28
|3
|Ланс
|13
|9
|1
|3
|22 - 11
|30.11.25 18:15 Анже - Ланс22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург08.11.25 Монако 1:4 Ланс02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян29.10.25 Мец 2:0 Ланс25.10.25 Ланс 2:1 Марсель
|28
|4
|Лилль
|13
|7
|2
|4
|27 - 17
|30.11.25 18:15 Гавр - Лилль23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль02.11.25 Лилль 1:0 Анже29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Лилль 6:1 Мец
|23
|5
|Страсбург
|13
|7
|1
|5
|24 - 17
|30.11.25 16:00 Страсбург - Брест22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург29.10.25 Страсбург 3:0 Осер26.10.25 Лион 2:1 Страсбург
|22
|6
|Ренн
|13
|5
|6
|2
|23 - 18
|28.11.25 21:45 Мец - Ренн22.11.25 Ренн 4:1 Монако07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн26.10.25 Ренн 1:2 Ницца
|21
|7
|Лион
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|30.11.25 21:45 Лион - Нант23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ02.11.25 Брест 0:0 Лион29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион26.10.25 Лион 2:1 Страсбург
|21
|8
|Монако
|13
|6
|2
|5
|25 - 25
|29.11.25 18:00 Монако - ПСЖ22.11.25 Ренн 4:1 Монако08.11.25 Монако 1:4 Ланс01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 Нант 3:5 Монако25.10.25 Монако 1:0 Тулуза
|20
|9
|Ницца
|13
|5
|2
|6
|18 - 23
|30.11.25 18:15 Лорьян - Ницца21.11.25 Ницца 1:5 Марсель09.11.25 Мец 2:1 Ницца01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Ренн 1:2 Ницца
|17
|10
|Тулуза
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|29.11.25 22:05 Марсель - Тулуза23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн25.10.25 Монако 1:0 Тулуза
|16
|11
|Анже
|13
|4
|4
|5
|11 - 15
|30.11.25 18:15 Анже - Ланс23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Анже 2:0 Осер02.11.25 Лилль 1:0 Анже29.10.25 Марсель 2:2 Анже26.10.25 Анже 2:0 Лорьян
|16
|12
|ФК Париж
|13
|4
|2
|7
|20 - 25
|29.11.25 20:00 ФК Париж - Осер23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант
|14
|13
|Гавр
|13
|3
|5
|5
|13 - 20
|30.11.25 18:15 Гавр - Лилль22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр08.11.25 Гавр 1:1 Нант02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр29.10.25 Гавр 1:0 Брест26.10.25 Осер 0:1 Гавр
|14
|14
|Брест
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|30.11.25 16:00 Страсбург - Брест23.11.25 Брест 3:2 Мец08.11.25 Марсель 3:0 Брест02.11.25 Брест 0:0 Лион29.10.25 Гавр 1:0 Брест25.10.25 Брест 0:3 ПСЖ
|13
|15
|Нант
|13
|2
|5
|6
|12 - 19
|30.11.25 21:45 Лион - Нант23.11.25 Нант 1:1 Лорьян08.11.25 Гавр 1:1 Нант02.11.25 Нант 0:2 Мец29.10.25 Нант 3:5 Монако24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант
|11
|16
|Лорьян
|13
|2
|5
|6
|15 - 27
|30.11.25 18:15 Лорьян - Ницца23.11.25 Нант 1:1 Лорьян09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ26.10.25 Анже 2:0 Лорьян
|11
|17
|Мец
|13
|3
|2
|8
|14 - 30
|28.11.25 21:45 Мец - Ренн23.11.25 Брест 3:2 Мец09.11.25 Мец 2:1 Ницца02.11.25 Нант 0:2 Мец29.10.25 Мец 2:0 Ланс26.10.25 Лилль 6:1 Мец
|11
|18
|Осер
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|29.11.25 20:00 ФК Париж - Осер23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Анже 2:0 Осер01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Страсбург 3:0 Осер26.10.25 Осер 0:1 Гавр
|8
