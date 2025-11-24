Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дубль Жиру. Лилль и Париж устроили фейервейк голов во Франции
Чемпионат Франции
Тулуза
23.11.2025 18:15 – FT 0 : 1
Анже
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
24 ноября 2025, 00:53 | Обновлено 24 ноября 2025, 01:00
86
0

ВИДЕО. Дубль Жиру. Лилль и Париж устроили фейервейк голов во Франции

Вечером 23 ноября состоялись матчи 13-го тура Лиги 1

24 ноября 2025, 00:53 | Обновлено 24 ноября 2025, 01:00
86
0
ВИДЕО. Дубль Жиру. Лилль и Париж устроили фейервейк голов во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 ноября состоялись матчи 13-го тура французской Лиги 1.

Лилль и Париж устроили фейервейк голов в чемпионате Франции. Хозяева поля победили (4:2) с дублем знаменитого Оливье Жиру.

Грузинский хавбек Георгий Цитаишвили забил гол за Мец в ворота Бреста (2:3). Его контракт принадлежит киевскому Динамо, и он выступает за Мец на правах аренды.

Ниже приведены результаты тура и турнирная таблица.

Лига 1. 13-й тур, 23 ноября

Лилль – Париж – 4:2

Голы: Жиру, 40, 77 (пен), Манди, 80, Брухольм, 90+6 (пен) – Гюббельс, 11, Дусе, 84

Брест – Мец – 3:2

Голы: Мбоуп, 2, Думбия, 48, Дель Кастильо, 90+10 (пен) – Цитаишвили, 6, Кулибали, 79 (автогол)

Осер – Лион – 0:0

Нант – Лорьян – 1:1

Голы: Авазим, 90+1 – Авазим, 45+1 (автогол)

Тулуза – Анже – 0:1

Гол: Бельхдим, 16

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 13 9 3 1 27 - 11 29.11.25 18:00 Монако - ПСЖ22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ25.10.25 Брест 0:3 ПСЖ 30
2 Марсель 13 9 1 3 33 - 12 29.11.25 22:05 Марсель - Тулуза21.11.25 Ницца 1:5 Марсель08.11.25 Марсель 3:0 Брест01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Марсель 2:2 Анже25.10.25 Ланс 2:1 Марсель 28
3 Ланс 13 9 1 3 22 - 11 30.11.25 18:15 Анже - Ланс22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург08.11.25 Монако 1:4 Ланс02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян29.10.25 Мец 2:0 Ланс25.10.25 Ланс 2:1 Марсель 28
4 Лилль 13 7 2 4 27 - 17 30.11.25 18:15 Гавр - Лилль23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль02.11.25 Лилль 1:0 Анже29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Лилль 6:1 Мец 23
5 Страсбург 13 7 1 5 24 - 17 30.11.25 16:00 Страсбург - Брест22.11.25 Ланс 1:0 Страсбург09.11.25 Страсбург 2:0 Лилль02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург29.10.25 Страсбург 3:0 Осер26.10.25 Лион 2:1 Страсбург 22
6 Ренн 13 5 6 2 23 - 18 28.11.25 21:45 Мец - Ренн22.11.25 Ренн 4:1 Монако07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн02.11.25 Ренн 4:1 Страсбург29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн26.10.25 Ренн 1:2 Ницца 21
7 Лион 13 6 3 4 18 - 15 30.11.25 21:45 Лион - Нант23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Лион 2:3 ПСЖ02.11.25 Брест 0:0 Лион29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион26.10.25 Лион 2:1 Страсбург 21
8 Монако 13 6 2 5 25 - 25 29.11.25 18:00 Монако - ПСЖ22.11.25 Ренн 4:1 Монако08.11.25 Монако 1:4 Ланс01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 Нант 3:5 Монако25.10.25 Монако 1:0 Тулуза 20
9 Ницца 13 5 2 6 18 - 23 30.11.25 18:15 Лорьян - Ницца21.11.25 Ницца 1:5 Марсель09.11.25 Мец 2:1 Ницца01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Ренн 1:2 Ницца 17
10 Тулуза 13 4 4 5 18 - 17 29.11.25 22:05 Марсель - Тулуза23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн25.10.25 Монако 1:0 Тулуза 16
11 Анже 13 4 4 5 11 - 15 30.11.25 18:15 Анже - Ланс23.11.25 Тулуза 0:1 Анже09.11.25 Анже 2:0 Осер02.11.25 Лилль 1:0 Анже29.10.25 Марсель 2:2 Анже26.10.25 Анже 2:0 Лорьян 16
12 ФК Париж 13 4 2 7 20 - 25 29.11.25 20:00 ФК Париж - Осер23.11.25 Лилль 4:2 ФК Париж07.11.25 ФК Париж 0:1 Ренн01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант 14
13 Гавр 13 3 5 5 13 - 20 30.11.25 18:15 Гавр - Лилль22.11.25 ПСЖ 3:0 Гавр08.11.25 Гавр 1:1 Нант02.11.25 Тулуза 0:0 Гавр29.10.25 Гавр 1:0 Брест26.10.25 Осер 0:1 Гавр 14
14 Брест 13 3 4 6 17 - 23 30.11.25 16:00 Страсбург - Брест23.11.25 Брест 3:2 Мец08.11.25 Марсель 3:0 Брест02.11.25 Брест 0:0 Лион29.10.25 Гавр 1:0 Брест25.10.25 Брест 0:3 ПСЖ 13
15 Нант 13 2 5 6 12 - 19 30.11.25 21:45 Лион - Нант23.11.25 Нант 1:1 Лорьян08.11.25 Гавр 1:1 Нант02.11.25 Нант 0:2 Мец29.10.25 Нант 3:5 Монако24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант 11
16 Лорьян 13 2 5 6 15 - 27 30.11.25 18:15 Лорьян - Ницца23.11.25 Нант 1:1 Лорьян09.11.25 Лорьян 1:1 Тулуза02.11.25 Ланс 3:0 Лорьян29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ26.10.25 Анже 2:0 Лорьян 11
17 Мец 13 3 2 8 14 - 30 28.11.25 21:45 Мец - Ренн23.11.25 Брест 3:2 Мец09.11.25 Мец 2:1 Ницца02.11.25 Нант 0:2 Мец29.10.25 Мец 2:0 Ланс26.10.25 Лилль 6:1 Мец 11
18 Осер 13 2 2 9 7 - 19 29.11.25 20:00 ФК Париж - Осер23.11.25 Осер 0:0 Лион09.11.25 Анже 2:0 Осер01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Страсбург 3:0 Осер26.10.25 Осер 0:1 Гавр 8
Полная таблица

События матча

16’
ГОЛ ! Мяч забил Яссин Бельхдим (Анже).
По теме:
Цинциннати – Интер Майами. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Месси открыл счет для Интер Мйами в четвертьфинале MLS
ВИДЕО. Мбаппе отдал на Джуда: как Эльче и Реал после 80-й забили по голу
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео голов и обзор Лилль Париж Осер Лион Брест (Франция) Мец Нант Лорьян Тулуза Анже Оливье Жиру Георгий Цитаишвили
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
Футбол | 23 ноября 2025, 21:35 4
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой

Порция ностальгии от Криштиану

Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Футбол | 23 ноября 2025, 06:48 4
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса

Началась продажа билетов на следующий матч киевлян в еврокубках

Когда вернется Довбик? Известно, как Артем восстанавливается после травмы
Футбол | 24.11.2025, 01:40
Когда вернется Довбик? Известно, как Артем восстанавливается после травмы
Когда вернется Довбик? Известно, как Артем восстанавливается после травмы
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Футбол | 23.11.2025, 06:35
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после 6:0 от Шахтера и очередного фиаско Динамо
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Футбол | 23.11.2025, 04:30
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
23.11.2025, 16:47
Биатлон
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 2
Бокс
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 56
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 3
Другие виды
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
22.11.2025, 23:48 1
Футбол
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 12
Футбол
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 5
Футбол
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 39
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем