Когда вернется Довбик? Известно, как Артем восстанавливается после травмы

Украинский форвард римской Ромы Артем Довбик продолжает восстанавливаться от травмы сухожилия прямой мышцы левого бедра.

Итальянский журналист Стефано Джентили сообщил небольшой апдейт касательно ситуации с повреждением украинца:

«Артем Довбик примерно десять дней назад начал восстановление после травмы сухожилия прямой мышцы бедра. Украинец проводит двойные тренировки в спортзале каждый день и стремится как можно скорее вернуться в распоряжение Гасперини».

Артем травмировался в матче Серии А против Удинезе (2:0) 9 ноября. Из-за этого повреждения Довбик пропустил поединки за сборную Украины, а также противостояние 12-го тура чемпионата Италии с Кремонезе (3:1).

В сезоне 2025/26 Довбик провел 14 матчей во всех турнирах за Рому, забил два гола и отдал два ассиста.