Когда вернется Довбик? Известно, как Артем восстанавливается после травмы

24 ноября 2025, 01:40
Украинский форвард Ромы продолжает восстанавливаться от повреждения бедра

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард римской Ромы Артем Довбик продолжает восстанавливаться от травмы сухожилия прямой мышцы левого бедра.

Итальянский журналист Стефано Джентили сообщил небольшой апдейт касательно ситуации с повреждением украинца:

«Артем Довбик примерно десять дней назад начал восстановление после травмы сухожилия прямой мышцы бедра. Украинец проводит двойные тренировки в спортзале каждый день и стремится как можно скорее вернуться в распоряжение Гасперини».

Артем травмировался в матче Серии А против Удинезе (2:0) 9 ноября. Из-за этого повреждения Довбик пропустил поединки за сборную Украины, а также противостояние 12-го тура чемпионата Италии с Кремонезе (3:1).

В сезоне 2025/26 Довбик провел 14 матчей во всех турнирах за Рому, забил два гола и отдал два ассиста.

