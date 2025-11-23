Англия23 ноября 2025, 20:12 | Обновлено 23 ноября 2025, 21:19
ВИДЕО. Эзе оформил хет-трик. Арсенал забил 4-й гол в ворота Тоттенхэма
На 76-й минуте перевес канониров над шпорами составляет 3 мяча
23 ноября 2025, 20:12 | Обновлено 23 ноября 2025, 21:19
23 ноября в 18:30 проходит поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.
«Арсенал» принимает «Тоттенхэм» на домашней арене «Эмирейтс» в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Канониры забили 4-й гол на 76-й минуте поединка 12-го тура АПЛ
Эберечи Эзе сделал хет-трик, и перевес канониров снова составляет три мяча (4:1).
ГОЛ! 4:1. Эберечи Эзе, 76 мин
