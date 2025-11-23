Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Эзе оформил хет-трик. Арсенал забил 4-й гол в ворота Тоттенхэма
Англия
23 ноября 2025, 20:12 | Обновлено 23 ноября 2025, 21:19
207
0

ВИДЕО. Эзе оформил хет-трик. Арсенал забил 4-й гол в ворота Тоттенхэма

На 76-й минуте перевес канониров над шпорами составляет 3 мяча

Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в 18:30 проходит поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» принимает «Тоттенхэм» на домашней арене «Эмирейтс» в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Канониры забили 4-й гол на 76-й минуте поединка 12-го тура АПЛ

Эберечи Эзе сделал хет-трик, и перевес канониров снова составляет три мяча (4:1).

ГОЛ! 4:1. Эберечи Эзе, 76 мин

По теме:
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
ВИДЕО. Атмосфера дерби: фанаты Арсенала сделали эпичный перформанс
Еберечі Езе став автором 400-го хет-трику в АПЛ
Тоттенхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Арсенал - Тоттенхэм Эберечи Эзе хет-трик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
