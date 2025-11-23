Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Кудровка. Стали известны стартовые составы команд на матч УПЛ
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 16:57 |
25
0

Рух – Кудровка. Стали известны стартовые составы команд на матч УПЛ

Матч 13-го тура УПЛ начнется в 18:00

23 ноября 2025, 16:57 |
25
0
Рух – Кудровка. Стали известны стартовые составы команд на матч УПЛ
Колаж sport.ua

23 ноября в 18:00 начнется матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Рух» во Львове примет киевскую «Кудровку» на «Арене Львов».

Перед началом матча тренеры команд назвали стартовые составы на игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи будет Дмитрий Осауленко из Киевской области.

Стали известны стартовые составы на матч Рух – Кудровка:

Рух: Герета – Копина, Слюбик, Холод, Роман, Пидгурский, Сапуга, Лях, Квасница, Клайвер, Фаал.

Кудровка: Лепка – Сердюк, Мамросенко, Мачелюк, Рогозинский, Думанюк, Лосенко, Сторчоус, Козак, Морозко, Овусу.

По теме:
Черноморец-2 и Локомотив забили 6 мячей. Результаты матчей Второй лиги
Олег ШАНДРУК: «По игре было заметно, что мы приехали побеждать»
ВИДЕО. Лидер Кривбасса поддержал команду вместе с ультрасом
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Кудровка стартовые составы
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Досталось Судакову и Трубину? Моуриньо жестко раскритиковал игроков Бенфики
Футбол | 23 ноября 2025, 16:56 0
Досталось Судакову и Трубину? Моуриньо жестко раскритиковал игроков Бенфики
Досталось Судакову и Трубину? Моуриньо жестко раскритиковал игроков Бенфики

Главный тренер лиссабонского клуба недоволен игрой команды

Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Футбол | 22 ноября 2025, 23:48 1
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины

Мариуш – о словах Мартина Далина

Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Другие виды | 23.11.2025, 11:35
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Футбол | 23.11.2025, 08:55
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Футбол | 22.11.2025, 17:27
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Сенсация в Ковалёвке. Колос обыграл Динамо благодаря дублю Климчука
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 8
Авто/мото
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
22.11.2025, 06:22 2
Футбол
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
22.11.2025, 01:02
Бокс
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
22.11.2025, 08:38 3
Футбол
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
21.11.2025, 19:01 10
Футбол
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем