Рух – Кудровка. Стали известны стартовые составы команд на матч УПЛ
Матч 13-го тура УПЛ начнется в 18:00
23 ноября в 18:00 начнется матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Рух» во Львове примет киевскую «Кудровку» на «Арене Львов».
Перед началом матча тренеры команд назвали стартовые составы на игру.
Главным арбитром встречи будет Дмитрий Осауленко из Киевской области.
Стали известны стартовые составы на матч Рух – Кудровка:
Рух: Герета – Копина, Слюбик, Холод, Роман, Пидгурский, Сапуга, Лях, Квасница, Клайвер, Фаал.
Кудровка: Лепка – Сердюк, Мамросенко, Мачелюк, Рогозинский, Думанюк, Лосенко, Сторчоус, Козак, Морозко, Овусу.
