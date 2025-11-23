Ван Леувен vs Шандрук. Известны составы на матч Кривбасс – Верес в УПЛ

В воскресенье, 23 ноября, криворожский Кривбасс сыграет матч 13 тура Украинской Премьер-лиги против ровенского Вереса.

Патрик Ван Леувен и Олег Шандрук определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Оба коучи выставили сильнейшие склады. Игру пропускает только голкипер криворожцев Александр Кемкин.

Матч Кривбасс – Верес состоится в воскресенье, 23 ноября. Стартовый свисток запланирован на 13:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги занимает шестое место турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных пунктов после 12 сыгранных матчей. В активе Вереса 16 баллов после 12 матчей.