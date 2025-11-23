«Нет никаких сомнений». Коуч ПСЖ сделал важное заявление по Забарному

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поддержал летних новичков парижского клуба, выловив доверие каждому исполнителю. Специалист упомянул и украинского защитника Илью Забарного.

– Люка Шевалье совершил много сейвов. Считаете ли вы, что это его первый показательный матч в составе ПСЖ?

– Чтобы демонстрировать свой уровень и контролировать его, нужно иметь спокойную среду. В этом смысле у меня нет сомнений относительно Люки Шевалье, Ильи Забарного и Ренато Марина – трех игроков, которых мы подписали.

Мы знаем, насколько сложно играть за такой клуб, как ПСЖ: вокруг команды всегда много шума, и нужно привыкнуть к нему. У меня большое доверие к Люке, Забарному и Ренато, – сказал Энрике.

В матче 13 тура французской Лиги 1 ПСЖ уверенно обыграл Гавр (3:0), а Илья Забарный отыграл все 90 минут и получил высокую оценку.