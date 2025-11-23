«Нет никаких сомнений». Коуч ПСЖ сделал важное заявление по Забарному
Луис Энрике поддержал летних новичков парижского клуба
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поддержал летних новичков парижского клуба, выловив доверие каждому исполнителю. Специалист упомянул и украинского защитника Илью Забарного.
– Люка Шевалье совершил много сейвов. Считаете ли вы, что это его первый показательный матч в составе ПСЖ?
– Чтобы демонстрировать свой уровень и контролировать его, нужно иметь спокойную среду. В этом смысле у меня нет сомнений относительно Люки Шевалье, Ильи Забарного и Ренато Марина – трех игроков, которых мы подписали.
Мы знаем, насколько сложно играть за такой клуб, как ПСЖ: вокруг команды всегда много шума, и нужно привыкнуть к нему. У меня большое доверие к Люке, Забарному и Ренато, – сказал Энрике.
В матче 13 тура французской Лиги 1 ПСЖ уверенно обыграл Гавр (3:0), а Илья Забарный отыграл все 90 минут и получил высокую оценку.
