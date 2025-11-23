ПСЖ – Гавр – 3:0. Надежный матч от Забарного. Видео голов и обзор матча
В субботу, 22 ноября, в рамках 13-го тура чемпионата Франции прошел поединок между «ПСЖ» и «Гавром».
Встречу принимал стадион «Парк де Пренс» в Париже – хозяева победили 3:0.
Украинец Илья Забарный вышел в стартовом составе парижан и помог команде сохранить ворота на замке.
В этом сезоне в активе Ильи 12 матчей во французской Лиге 1 и один забитый гол.
Лига 1. 13-й тур 22 ноября.
ПСЖ – Гавр – 3:0
Голы: Ли Кан Ин, 29, Невес, 65, Баркола, 87.
ГОЛ! Ли Кан Ин, 29 мин, 1:0.
ГОЛ! Невес, 65 мин, 2:0.
ГОЛ! Баркола, 87 хв, 3:0.
События матча
