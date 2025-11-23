Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ – Гавр – 3:0. Надежный матч от Забарного. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Франции
ПСЖ
22.11.2025 22:05 – FT 3 : 0
Гавр
Обзор Видео
Франция
23 ноября 2025, 00:02 | Обновлено 23 ноября 2025, 00:03
141
0

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги 1

ФК ПСЖ

В субботу, 22 ноября, в рамках 13-го тура чемпионата Франции прошел поединок между «ПСЖ» и «Гавром».

Встречу принимал стадион «Парк де Пренс» в Париже – хозяева победили 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинец Илья Забарный вышел в стартовом составе парижан и помог команде сохранить ворота на замке.

В этом сезоне в активе Ильи 12 матчей во французской Лиге 1 и один забитый гол.

Лига 1. 13-й тур 22 ноября.

ПСЖ – Гавр – 3:0
Голы: Ли Кан Ин, 29, Невес, 65, Баркола, 87.

ГОЛ! Ли Кан Ин, 29 мин, 1:0.

ГОЛ! Невес, 65 мин, 2:0.

ГОЛ! Баркола, 87 хв, 3:0.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ), асcист Хвича Кварацхелия.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Невеш (ПСЖ).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Кан Ин (ПСЖ), асcист Нуно Мендеш.
По теме:
Наполи – Аталанта – 3:1. Дубль Нереса. Видео голов и обзор матча
Сухой матч от Забарного и Ко. ПСЖ без труда выиграл матч Лиги 1
Экс-игрок Шахтера стал героем. Наполи обыграл Аталанту и возглавил Серию А
Лига 1 (Франция) Гавр чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный видео голов и обзор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
