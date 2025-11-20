В субботу, 22 ноября, состоится матч 13-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Гавр».

Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Старт поединка запланирован на 22:05 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

ПСЖ – Гавр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция