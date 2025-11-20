Франция20 ноября 2025, 21:08 | Обновлено 20 ноября 2025, 21:22
ПСЖ – Гавр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 ноября в 22:05 по Киеву матч Лиги 1
20 ноября 2025, 21:08 | Обновлено 20 ноября 2025, 21:22
В субботу, 22 ноября, состоится матч 13-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Гавр».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Старт поединка запланирован на 22:05 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
ПСЖ – Гавр
