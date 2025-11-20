Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Гавр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
ПСЖ
22.11.2025 22:05 - : -
Гавр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
20 ноября 2025, 21:08 | Обновлено 20 ноября 2025, 21:22
21
0

ПСЖ – Гавр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 ноября в 22:05 по Киеву матч Лиги 1

20 ноября 2025, 21:08 | Обновлено 20 ноября 2025, 21:22
21
0
ПСЖ – Гавр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 22 ноября, состоится матч 13-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Гавр».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Старт поединка запланирован на 22:05 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

ПСЖ – Гавр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ПСЖ – Гавр
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
Плохие новости для Забарного: ПСЖ нашел ему замену, готовится трансфер
Фабиан Руис обладает уникальным рекордом в матчах за сборную
ПСЖ Гавр чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) смотреть онлайн
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Футбол | 20 ноября 2025, 15:00 3
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины

Экс-игрок сборной Украины считает, что будет команде Реброва непросто

Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Футбол | 20 ноября 2025, 15:05 9
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?

Больше шансов на победу у шведов

Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Футбол | 20.11.2025, 08:22
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Тренер сборной оценил шансы Украины в матче против Швеции
Футбол | 20.11.2025, 20:21
Тренер сборной оценил шансы Украины в матче против Швеции
Тренер сборной оценил шансы Украины в матче против Швеции
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Футбол | 20.11.2025, 17:25
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
20.11.2025, 05:42 3
Бокс
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
19.11.2025, 16:01 17
Футбол
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
19.11.2025, 18:00 3
Футбол
Ожидаемая победа. Женская сборная Украины разобралась с Азербайджаном
Ожидаемая победа. Женская сборная Украины разобралась с Азербайджаном
18.11.2025, 20:10 4
Баскетбол
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
19.11.2025, 06:05 5
Футбол
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 301
Футбол
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
18.11.2025, 21:19 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем