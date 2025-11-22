22 ноября на Парк де Пренс пройдет матч 13-го тура Лиги 1 Франции, в котором ПСЖ встретится с Гавром. Поединок начнется в 22:05 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда в свое время ухитрилась привлечь внимание амбициозных владельцев с Ближнего Востока. И ее банально заливали деньгами настолько (чего стоят покупки Неймара и Мбаппе!), что конкуренция была просто выжжена во французском футболе. И задачей стала победа в Лиге чемпионов. Ее закрыли пол года назад, когда разгромили 5:0 Интер.

Интересно, что сейчас, усилившись еще и Шевалье и Забарным, клуб из Парижа успешнее и стабильнее играет в Лиге чемпионов. Хотя и там после ряда побед уступили Баварии, еще и потеряв из-за травмы Хакими. А на внутренней арене треть матчей приносила осечки - трижды были ничьи, а Марселю и вовсе проиграли 0:1. Но все равно получается удерживать единоличное лидерство.

Гавр

Клуб полтора десятилетия кряду, с 2008-го, провел не выше Лиги 2. Но, вернувшись наконец-то в позапрошлом году, уже дважды получилось набрать достаточно очков, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе. Так, весной он с 34 баллами разместился на безопасной пятнадцатой позиции в итоговой турнирной таблице.

Сейчас команда, как для себя, показала вполне достойный промежуточный результат. Да, поражений все равно больше, чем побед, но очки набираются активно, особенно в последнее время - с конца сентября уступили только Марселю, пусть и 2:6. Так что вряд ли тренерский штаб так уж был рад паузе на игры сборных - вынужденный простой может негативно сказаться на форме, что демонстрировали игроки до этого перерыва в чемпионате.

Статистика личных встреч

С 2000-го года, в девяти крайних официальных поединках, парижане взяли восемь побед, и только весной прошлого года ограничились ничьей 3:3.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что тут что-то покажут гости. И так уже было достаточно осечек в исполнении чемпиона страны. На своем поле такого соперника получится выиграть при форе -2,0 забитых голов (коэффициент - 1,86).