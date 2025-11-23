Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1
Франция
23 ноября 2025, 00:20 | Обновлено 23 ноября 2025, 00:38
844
0

​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1

Парижане разгромили «Гавр» в Париже

23 ноября 2025, 00:20 | Обновлено 23 ноября 2025, 00:38
844
0
​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 22 ноября, состоялся матч 13-го тура Лиги 1, в котором «ПСЖ» принимал «Гавр».

Поединок прошел на парижском «Парк де Пренс», где хозяева уверенно одержали победу со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе парижан сегодня полный матч провел украинец Илья Забарный. По завершении матча авторитетный статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7,2 балла.

Главным героем матча был признан француз Варрен Заир-Эмериа, который отыграл на позиции правого защитника и получил оценку 9,1 балла.​

Оцінки матчу ПСЖ – Гавр:

По теме:
ПСЖ – Гавр – 3:0. Надежный матч от Забарного. Видео голов и обзор матча
Сухой матч от Забарного и Ко. ПСЖ без труда выиграл матч Лиги 1
Экс-игрок ПСЖ – о проблемах Забарного: «Он страдает от этого»
Варрен Заир-Эмери Лига 1 (Франция) Гавр чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный оценки SofaScore
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22 ноября 2025, 17:54 2
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 13-го тура УПЛ

ФЛИК: «Когда-то давно я был на Кам Ноу и мечтал стать тренером Барсы»
Футбол | 22 ноября 2025, 22:46 0
ФЛИК: «Когда-то давно я был на Кам Ноу и мечтал стать тренером Барсы»
ФЛИК: «Когда-то давно я был на Кам Ноу и мечтал стать тренером Барсы»

Тренер каталонцев высказался о победе над «Атлетиком» Бильбао

Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Футбол | 22.11.2025, 07:10
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
ФОТО. Поздравили Суркиса. Динамо проиграло три подряд матча в УПЛ
Футбол | 22.11.2025, 18:55
ФОТО. Поздравили Суркиса. Динамо проиграло три подряд матча в УПЛ
ФОТО. Поздравили Суркиса. Динамо проиграло три подряд матча в УПЛ
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Другие виды | 22.11.2025, 03:55
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
21.11.2025, 19:01 10
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
22.11.2025, 02:02
Бокс
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
21.11.2025, 19:59 26
Футбол
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
В Швеции выступили с дерзким заявлением после того, как им выпала Украина
21.11.2025, 07:01 5
Футбол
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 11
Футбол
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
22.11.2025, 05:42
Бокс
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем