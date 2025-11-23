Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1
Парижане разгромили «Гавр» в Париже
В субботу, 22 ноября, состоялся матч 13-го тура Лиги 1, в котором «ПСЖ» принимал «Гавр».
Поединок прошел на парижском «Парк де Пренс», где хозяева уверенно одержали победу со счетом 3:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом составе парижан сегодня полный матч провел украинец Илья Забарный. По завершении матча авторитетный статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7,2 балла.
Главным героем матча был признан француз Варрен Заир-Эмериа, который отыграл на позиции правого защитника и получил оценку 9,1 балла.
Оцінки матчу ПСЖ – Гавр:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор поединка 13-го тура УПЛ
Тренер каталонцев высказался о победе над «Атлетиком» Бильбао