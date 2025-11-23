​Забарный узнал свою оценку за победный матч в Лиге 1

В субботу, 22 ноября, состоялся матч 13-го тура Лиги 1, в котором «ПСЖ» принимал «Гавр».

Поединок прошел на парижском «Парк де Пренс», где хозяева уверенно одержали победу со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе парижан сегодня полный матч провел украинец Илья Забарный. По завершении матча авторитетный статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7,2 балла.

Главным героем матча был признан француз Варрен Заир-Эмериа, который отыграл на позиции правого защитника и получил оценку 9,1 балла.​

Оцінки матчу ПСЖ – Гавр: