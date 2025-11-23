Таблица чемпионата Бельгии. Вестерло без Сидорчука, победы Юниона и Брюгге

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Бельгии
Вестерло
22.11.2025 19:15 – FT 0 : 0
Гент
Бельгия
23 ноября 2025, 05:55 |
24
0

Гент не сумел переиграть Вестерло (0:0) в матче 15-го тура национального первенства

Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября состоялось три матча 15-го тура чемпионата Бельгии 2025/26.

Вестерло сумел сыграть вничью с Гентом 0:0. Украинский хавбек команды Сергей Сидорчук провел весь поединок в резерве.

В субботу победы одержали Юнион Сен-Жилуаз и Брюгге, который переиграли Серкль Брюгге и Шарлеруа соответственно.

Чемпионат Бельгии 2025/26. 15-й тур, 22 ноября

Юнион Сен-Жилуаз – Серкль Брюгге – 2:0

Голы: Эммануель, 41, Флоруц, 79

Брюгге – Шарлеруа – 1:0

Гол: Ванакен, 59

Вестерло – Гент – 0:0

Таблица чемпионата Бельгии 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 15 11 3 1 31 - 8 30.11.25 19:30 Андерлехт - Юнион Сент-Жилуаз22.11.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Серкль Брюгге09.11.25 Мехелен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз01.11.25 Зюлте-Варегем 1:4 Юнион Сент-Жилуаз26.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Сент-Трюйден18.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 3:1 Шарлеруа 36
2 Брюгге 15 10 2 3 22 - 13 30.11.25 14:30 Брюгге - Антверпен22.11.25 Брюгге 1:0 Шарлеруа09.11.25 Андерлехт 1:0 Брюгге01.11.25 Брюгге 2:1 Дендер ФК26.10.25 Антверпен 0:1 Брюгге18.10.25 Ауд-Хеверле 0:1 Брюгге 32
3 Андерлехт 14 7 4 3 21 - 13 23.11.25 19:30 Ла Лувьер - Андерлехт09.11.25 Андерлехт 1:0 Брюгге01.11.25 Андерлехт 3:1 Мехелен24.10.25 Шарлеруа 1:0 Андерлехт19.10.25 Сент-Трюйден 2:2 Андерлехт05.10.25 Андерлехт 1:0 Стандард 25
4 Сент-Трюйден 14 7 3 4 19 - 16 23.11.25 20:15 Ауд-Хеверле - Сент-Трюйден09.11.25 Сент-Трюйден 1:0 Стандард02.11.25 Сент-Трюйден 1:0 Антверпен26.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Сент-Трюйден19.10.25 Сент-Трюйден 2:2 Андерлехт04.10.25 Мехелен 1:3 Сент-Трюйден 24
5 Гент 15 6 4 5 23 - 22 30.11.25 20:15 Гент - Сент-Трюйден22.11.25 Вестерло 0:0 Гент09.11.25 Гент 1:1 Генк02.11.25 Ауд-Хеверле 4:0 Гент25.10.25 Гент 4:0 Стандард19.10.25 Зюлте-Варегем 4:1 Гент 22
6 Мехелен 14 5 6 3 19 - 17 23.11.25 14:30 Генк - Мехелен09.11.25 Мехелен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз01.11.25 Андерлехт 3:1 Мехелен25.10.25 Мехелен 1:1 Ауд-Хеверле19.10.25 Дендер ФК 1:3 Мехелен04.10.25 Мехелен 1:3 Сент-Трюйден 21
7 Генк 14 5 5 4 19 - 18 23.11.25 14:30 Генк - Мехелен09.11.25 Гент 1:1 Генк02.11.25 Вестерло 0:1 Генк26.10.25 Генк 1:1 Ла Лувьер19.10.25 Серкль Брюгге 2:2 Генк05.10.25 Генк 2:1 Дендер ФК 20
8 Зюлте-Варегем 15 5 5 5 21 - 21 29.11.25 19:15 Зюлте-Варегем - Серкль Брюгге21.11.25 Стандард 0:0 Зюлте-Варегем07.11.25 Дендер ФК 2:2 Зюлте-Варегем01.11.25 Зюлте-Варегем 1:4 Юнион Сент-Жилуаз26.10.25 Серкль Брюгге 1:1 Зюлте-Варегем19.10.25 Зюлте-Варегем 4:1 Гент 20
9 Шарлеруа 15 5 3 7 18 - 21 29.11.25 21:45 Шарлеруа - Ла Лувьер22.11.25 Брюгге 1:0 Шарлеруа08.11.25 Шарлеруа 2:0 Вестерло31.10.25 Стандард 3:1 Шарлеруа24.10.25 Шарлеруа 1:0 Андерлехт18.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 3:1 Шарлеруа 18
10 Стандард 15 5 3 7 13 - 19 28.11.25 21:45 Мехелен - Стандард21.11.25 Стандард 0:0 Зюлте-Варегем09.11.25 Сент-Трюйден 1:0 Стандард31.10.25 Стандард 3:1 Шарлеруа25.10.25 Гент 4:0 Стандард20.10.25 Стандард 1:0 Антверпен 18
11 Ла Лувьер 14 4 5 5 11 - 14 23.11.25 19:30 Ла Лувьер - Андерлехт08.11.25 Антверпен 3:1 Ла Лувьер02.11.25 Ла Лувьер 2:1 Серкль Брюгге26.10.25 Генк 1:1 Ла Лувьер18.10.25 Ла Лувьер 0:0 Вестерло04.10.25 Ла Лувьер 0:0 Зюлте-Варегем 17
12 Вестерло 15 4 4 7 19 - 24 29.11.25 17:00 Дендер ФК - Вестерло22.11.25 Вестерло 0:0 Гент08.11.25 Шарлеруа 2:0 Вестерло02.11.25 Вестерло 0:1 Генк25.10.25 Вестерло 1:1 Дендер ФК18.10.25 Ла Лувьер 0:0 Вестерло 16
13 Ауд-Хеверле 14 4 3 7 15 - 22 23.11.25 20:15 Ауд-Хеверле - Сент-Трюйден08.11.25 Серкль Брюгге 1:2 Ауд-Хеверле02.11.25 Ауд-Хеверле 4:0 Гент25.10.25 Мехелен 1:1 Ауд-Хеверле18.10.25 Ауд-Хеверле 0:1 Брюгге05.10.25 Вестерло 2:0 Ауд-Хеверле 15
14 Антверпен 14 3 5 6 13 - 16 23.11.25 17:00 Антверпен - Дендер ФК08.11.25 Антверпен 3:1 Ла Лувьер02.11.25 Сент-Трюйден 1:0 Антверпен26.10.25 Антверпен 0:1 Брюгге20.10.25 Стандард 1:0 Антверпен04.10.25 Антверпен 1:1 Серкль Брюгге 14
15 Серкль Брюгге 15 2 6 7 18 - 23 29.11.25 19:15 Зюлте-Варегем - Серкль Брюгге22.11.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Серкль Брюгге08.11.25 Серкль Брюгге 1:2 Ауд-Хеверле02.11.25 Ла Лувьер 2:1 Серкль Брюгге26.10.25 Серкль Брюгге 1:1 Зюлте-Варегем19.10.25 Серкль Брюгге 2:2 Генк 12
16 Дендер ФК 14 0 5 9 8 - 23 23.11.25 17:00 Антверпен - Дендер ФК07.11.25 Дендер ФК 2:2 Зюлте-Варегем01.11.25 Брюгге 2:1 Дендер ФК25.10.25 Вестерло 1:1 Дендер ФК19.10.25 Дендер ФК 1:3 Мехелен05.10.25 Генк 2:1 Дендер ФК 5
Полная таблица

Юнион Сен-Жилуаз Серкль Брюгге Гент Вестерло Сергей Сидорчук Брюгге Шарлеруа чемпионат Бельгии по футболу
Даниил Агарков
