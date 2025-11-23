Таблица чемпионата Бельгии. Вестерло без Сидорчука, победы Юниона и Брюгге
Гент не сумел переиграть Вестерло (0:0) в матче 15-го тура национального первенства
22 ноября состоялось три матча 15-го тура чемпионата Бельгии 2025/26.
Вестерло сумел сыграть вничью с Гентом 0:0. Украинский хавбек команды Сергей Сидорчук провел весь поединок в резерве.
В субботу победы одержали Юнион Сен-Жилуаз и Брюгге, который переиграли Серкль Брюгге и Шарлеруа соответственно.
Чемпионат Бельгии 2025/26. 15-й тур, 22 ноября
Юнион Сен-Жилуаз – Серкль Брюгге – 2:0
Голы: Эммануель, 41, Флоруц, 79
Брюгге – Шарлеруа – 1:0
Гол: Ванакен, 59
Вестерло – Гент – 0:0
Таблица чемпионата Бельгии 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|15
|11
|3
|1
|31 - 8
|30.11.25 19:30 Андерлехт - Юнион Сент-Жилуаз22.11.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Серкль Брюгге09.11.25 Мехелен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз01.11.25 Зюлте-Варегем 1:4 Юнион Сент-Жилуаз26.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Сент-Трюйден18.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 3:1 Шарлеруа
|36
|2
|Брюгге
|15
|10
|2
|3
|22 - 13
|30.11.25 14:30 Брюгге - Антверпен22.11.25 Брюгге 1:0 Шарлеруа09.11.25 Андерлехт 1:0 Брюгге01.11.25 Брюгге 2:1 Дендер ФК26.10.25 Антверпен 0:1 Брюгге18.10.25 Ауд-Хеверле 0:1 Брюгге
|32
|3
|Андерлехт
|14
|7
|4
|3
|21 - 13
|23.11.25 19:30 Ла Лувьер - Андерлехт09.11.25 Андерлехт 1:0 Брюгге01.11.25 Андерлехт 3:1 Мехелен24.10.25 Шарлеруа 1:0 Андерлехт19.10.25 Сент-Трюйден 2:2 Андерлехт05.10.25 Андерлехт 1:0 Стандард
|25
|4
|Сент-Трюйден
|14
|7
|3
|4
|19 - 16
|23.11.25 20:15 Ауд-Хеверле - Сент-Трюйден09.11.25 Сент-Трюйден 1:0 Стандард02.11.25 Сент-Трюйден 1:0 Антверпен26.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Сент-Трюйден19.10.25 Сент-Трюйден 2:2 Андерлехт04.10.25 Мехелен 1:3 Сент-Трюйден
|24
|5
|Гент
|15
|6
|4
|5
|23 - 22
|30.11.25 20:15 Гент - Сент-Трюйден22.11.25 Вестерло 0:0 Гент09.11.25 Гент 1:1 Генк02.11.25 Ауд-Хеверле 4:0 Гент25.10.25 Гент 4:0 Стандард19.10.25 Зюлте-Варегем 4:1 Гент
|22
|6
|Мехелен
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|23.11.25 14:30 Генк - Мехелен09.11.25 Мехелен 1:1 Юнион Сент-Жилуаз01.11.25 Андерлехт 3:1 Мехелен25.10.25 Мехелен 1:1 Ауд-Хеверле19.10.25 Дендер ФК 1:3 Мехелен04.10.25 Мехелен 1:3 Сент-Трюйден
|21
|7
|Генк
|14
|5
|5
|4
|19 - 18
|23.11.25 14:30 Генк - Мехелен09.11.25 Гент 1:1 Генк02.11.25 Вестерло 0:1 Генк26.10.25 Генк 1:1 Ла Лувьер19.10.25 Серкль Брюгге 2:2 Генк05.10.25 Генк 2:1 Дендер ФК
|20
|8
|Зюлте-Варегем
|15
|5
|5
|5
|21 - 21
|29.11.25 19:15 Зюлте-Варегем - Серкль Брюгге21.11.25 Стандард 0:0 Зюлте-Варегем07.11.25 Дендер ФК 2:2 Зюлте-Варегем01.11.25 Зюлте-Варегем 1:4 Юнион Сент-Жилуаз26.10.25 Серкль Брюгге 1:1 Зюлте-Варегем19.10.25 Зюлте-Варегем 4:1 Гент
|20
|9
|Шарлеруа
|15
|5
|3
|7
|18 - 21
|29.11.25 21:45 Шарлеруа - Ла Лувьер22.11.25 Брюгге 1:0 Шарлеруа08.11.25 Шарлеруа 2:0 Вестерло31.10.25 Стандард 3:1 Шарлеруа24.10.25 Шарлеруа 1:0 Андерлехт18.10.25 Юнион Сент-Жилуаз 3:1 Шарлеруа
|18
|10
|Стандард
|15
|5
|3
|7
|13 - 19
|28.11.25 21:45 Мехелен - Стандард21.11.25 Стандард 0:0 Зюлте-Варегем09.11.25 Сент-Трюйден 1:0 Стандард31.10.25 Стандард 3:1 Шарлеруа25.10.25 Гент 4:0 Стандард20.10.25 Стандард 1:0 Антверпен
|18
|11
|Ла Лувьер
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|23.11.25 19:30 Ла Лувьер - Андерлехт08.11.25 Антверпен 3:1 Ла Лувьер02.11.25 Ла Лувьер 2:1 Серкль Брюгге26.10.25 Генк 1:1 Ла Лувьер18.10.25 Ла Лувьер 0:0 Вестерло04.10.25 Ла Лувьер 0:0 Зюлте-Варегем
|17
|12
|Вестерло
|15
|4
|4
|7
|19 - 24
|29.11.25 17:00 Дендер ФК - Вестерло22.11.25 Вестерло 0:0 Гент08.11.25 Шарлеруа 2:0 Вестерло02.11.25 Вестерло 0:1 Генк25.10.25 Вестерло 1:1 Дендер ФК18.10.25 Ла Лувьер 0:0 Вестерло
|16
|13
|Ауд-Хеверле
|14
|4
|3
|7
|15 - 22
|23.11.25 20:15 Ауд-Хеверле - Сент-Трюйден08.11.25 Серкль Брюгге 1:2 Ауд-Хеверле02.11.25 Ауд-Хеверле 4:0 Гент25.10.25 Мехелен 1:1 Ауд-Хеверле18.10.25 Ауд-Хеверле 0:1 Брюгге05.10.25 Вестерло 2:0 Ауд-Хеверле
|15
|14
|Антверпен
|14
|3
|5
|6
|13 - 16
|23.11.25 17:00 Антверпен - Дендер ФК08.11.25 Антверпен 3:1 Ла Лувьер02.11.25 Сент-Трюйден 1:0 Антверпен26.10.25 Антверпен 0:1 Брюгге20.10.25 Стандард 1:0 Антверпен04.10.25 Антверпен 1:1 Серкль Брюгге
|14
|15
|Серкль Брюгге
|15
|2
|6
|7
|18 - 23
|29.11.25 19:15 Зюлте-Варегем - Серкль Брюгге22.11.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Серкль Брюгге08.11.25 Серкль Брюгге 1:2 Ауд-Хеверле02.11.25 Ла Лувьер 2:1 Серкль Брюгге26.10.25 Серкль Брюгге 1:1 Зюлте-Варегем19.10.25 Серкль Брюгге 2:2 Генк
|12
|16
|Дендер ФК
|14
|0
|5
|9
|8 - 23
|23.11.25 17:00 Антверпен - Дендер ФК07.11.25 Дендер ФК 2:2 Зюлте-Варегем01.11.25 Брюгге 2:1 Дендер ФК25.10.25 Вестерло 1:1 Дендер ФК19.10.25 Дендер ФК 1:3 Мехелен05.10.25 Генк 2:1 Дендер ФК
|5
