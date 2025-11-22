Интрига, дубль и семь голов. Кельн и Айнтрахт устроили футбольный триллер
Матч остался за командой из Франкфурта
22 ноября состоялся матч 11-го тура Бундеслиги, в котором «Кёльн» встретился с «Айнтрахтом».
Местом проведения матча стала арена «Рейн Энерги Штадион» в Кельне.
Обе команды подарили незабываемый поединок как своим болельщикам, так и нейтральной публике.
«Айнтрахт» имел комфортное преимущество в три мяча, однако под занавес пропустил дважды, из-за чего последние минуты матча стали довольно нервными.
Хозяева хоть и пытались спасти ничью, но времени не хватило – 3:4 в пользу «Айнтрахта».
Бундеслига. 11-й тур, 22 ноября
«Кельн» – «Айнтрахт» – 3:4
Голы: Камински, 4, Бультер, 83, Вальдшмидт, 90+4 – Теат, 39, Дахуд, 45+6, Буркгардт, 60, 63
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер высказался об Итауме
Динамо будет платить штраф