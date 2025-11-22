Интрига, дубль и семь голов. Кельн и Айнтрахт устроили футбольный триллер

22 ноября состоялся матч 11-го тура Бундеслиги, в котором «Кёльн» встретился с «Айнтрахтом».

Местом проведения матча стала арена «Рейн Энерги Штадион» в Кельне.

Обе команды подарили незабываемый поединок как своим болельщикам, так и нейтральной публике.

«Айнтрахт» имел комфортное преимущество в три мяча, однако под занавес пропустил дважды, из-за чего последние минуты матча стали довольно нервными.

Хозяева хоть и пытались спасти ничью, но времени не хватило – 3:4 в пользу «Айнтрахта».

Бундеслига. 11-й тур, 22 ноября

«Кельн» – «Айнтрахт» – 3:4

Голы: Камински, 4, Бультер, 83, Вальдшмидт, 90+4 – Теат, 39, Дахуд, 45+6, Буркгардт, 60, 63