Интрига, дубль и семь голов. Кельн и Айнтрахт устроили футбольный триллер

Чемпионат Германии
Кельн
22.11.2025 19:30 – FT 3 : 4
Айнтрахт Франкфурт
Германия
Матч остался за командой из Франкфурта

22 ноября состоялся матч 11-го тура Бундеслиги, в котором «Кёльн» встретился с «Айнтрахтом».

Местом проведения матча стала арена «Рейн Энерги Штадион» в Кельне.

Обе команды подарили незабываемый поединок как своим болельщикам, так и нейтральной публике.

«Айнтрахт» имел комфортное преимущество в три мяча, однако под занавес пропустил дважды, из-за чего последние минуты матча стали довольно нервными.

Хозяева хоть и пытались спасти ничью, но времени не хватило – 3:4 в пользу «Айнтрахта».

Бундеслига. 11-й тур, 22 ноября

«Кельн» – «Айнтрахт» – 3:4

Голы: Камински, 4, Бультер, 83, Вальдшмидт, 90+4 – Теат, 39, Дахуд, 45+6, Буркгардт, 60, 63

чемпионат Германии по футболу Кельн Айнтрахт Франкфурт Бундеслига
